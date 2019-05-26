"27 Mayıs darbesi, en büyük tahribat yapan darbelerden biridir"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, "Özü itibarıyla darbe bir zulüm düzenidir çünkü gayrimeşrudur. 27 Mayıs darbesi, bunların en önemlilerinden ve en büyük tahribat yapanlardan biridir. Sonuçları bakımından eşine rastlanılmayan bir darbedir. Başbakan ve bakanların idam edildiği bir darbedir." dedi.

Prof. Dr. Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de gayrimeşru usullerle yönetime el koymanın sıklıkla görülen bir durum olduğunu belirterek, hiçbir neden ve gerekçenin darbeyi haklı kılamayacağını söyledi.

Darbelerin, demokrasi ile insan haklarına aykırı ve insani olmayan bir metot olduğunu vurgulayan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Yönetime zorla ve silah gücüyle el koymak ülkeyi uzun yıllar geriye götüren süreçlerdir. 27 Mayıs ile gerçekleşen bütün darbelerde bunu görmek mümkün. Adnan Menderes iktidarı ile 1950 ve 1960 yılına kadar özellikle ilk iki iktidar döneminde işler düzene girmiş, ekonomi iyi bir hale gelmiş ve uluslararası ilişkilerde Türkiye adından söz ettirmeye başlamışken 1960 yıllarına gelindiğinde işler tersine dönüyor. Öğrenci olayları son derece popülerdir, 6. Filo'ya yönelik birtakım girişimler var, anarşizm hat safhaya ulaşmıştır, yürüyüşler ve yabancı elçilere yönelik birtakım saldırılar... Bu şekilde zemin oluşturulduktan sonra Menderes hükümetine bir cunta tarafından darbe gerçekleştirildi."