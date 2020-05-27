27 Mayıs darbesinin yıldönümünde darbecilik suçlamaları

Kılıçdaroğlu'ndan da 27 Mayıs'la ilgili mesajlar geldi.Türkiye'de 27 Mayıs 1960 tarihinde yaşanan darbenin ardından dönemin Başbakanı Adnan Menderes, dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60'ıncı yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açıldı.

Adanın ziyarete açılış törenine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine üyeleri, siyasiler, askeri yetkililer ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada "Türkiye bundan tam 60 yıl önce tarihinin en kara günlerinden bir olan 27 Mayıs darbesine maruz kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup cuntacının gerçekleştirdiği darbenin ardından yaşananlar ise sadece demokrasimiz adına değil, adalet ve insanlık adına da utanç vericiydi" dedi.

CHP'ye eleştiriler

"Yıllarca ülkeye hizmet etmiş olan ve milli iradenin temsilcisi konumundaki Demokrat Parti yöneticilerinin her türlü hakarete, işkenceye, iftiraya maruz kaldığı yargılamaların burada yapıldığını" belirten Erdoğan, konuşmasında CHP'ye de eleştiriler yöneltti.