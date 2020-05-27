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27 Mayıs'ın 60. yıl dönümü! Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 07:39 | Son Güncelleme

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60. yıl dönümünde, 5 yıllık çalışmaların sonunda Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor.

27 Mayıs'ın 60. yıl dönümü! Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla açılıyor

Türkiye demokrasi tarihine utanç sayfası olarak geçen 27 Mayıs askeri darbesinin üzerinden 60 yıl geçti. Sözde yargılamaların yapıldığı Yassıada'daki dönüşüm tamamlandı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı törenle ziyarete açılacak.

2013'TE ADI 'DEMOKRASI VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI' OLARAK DEĞİŞTİ

27 Mayıs 1960, Türkiye demokrasi tarihi en büyük yaralarından birini aldı. Seçilmiş yönetim askeri darbeyle devrildi. Ardından sözde yargılamalar başladı. Yassıada'daki duruşmalar tarihe kara leke olarak geçti. Yargılamaların sonunda dönemin Başbakanı Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam kararı verildi. Tarihin utanç sayfalarının yazıldığı Yassıada'nın ismi 2013'te "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değişti. 2015 yılında da yeniden düzenleme faaliyetleri başladı.

27 MAYIS'IN 60. YILINDA AÇILIYOR

Çalışmalar tamamlandı, darbelerle anılan Yassıada, artık demokrasi sembolü. 27 Mayıs darbesinin 60. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle ada ziyarete açılacak. Törene MHP Genel Başkanı Bahçeli de katılacak. Demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan burada bir kez daha anılacak.

İLETEŞİM BAŞKANI ALTUN PAYLAŞTI

Bakanların ve davetlilerin de hazır bulunacağı açılış öncesi İletişim Başkanlığınca kamu spotu hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaştığı kamu spotunda "Demokrasi tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor. Ada darbelerin sonuçlarını yeni nesillere aktarırken, dünyaya da demokrasi ve özgürlükler konusunda ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Demokrasinin feneri karanlığı aydınlatıyor" ifadelerine yer verildi. Görüntülerde darbe yargılamalarına dair bölümler bulunurken, adada yapılan yenilemeler ve donatılar hakkında bilgiler aktarıldı.

Acı hatıraların yaşandığı o günler gözler önüne serilecek. "27 Mayıs Tarih Platosu" ve "Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi" tarihin izlerini ziyaretçilere aktaracak. Adanın ve demokrasinin simgesi ise karanlıktan aydınlığa geçişi simgeleyen ve demokrasinin geleceğine ışık tutan 24 metrelik Demokrasi Feneri.

18 hektarlık adada kongreler ve uluslararası toplantılar düzenlenecek. 125 odalı otel, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi, bin 200 kişilik cami, sergi alanları, seyir terasları, ziyaretçilerin kullanabileceği kafeterya ve restoranlar da var.


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