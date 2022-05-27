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27 Mayıs İzmir'de deprem mi oldu? İzmir son dakika deprem açıklaması! 27 Mayıs 2022 Cuma son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

27.05.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Mayıs Perşembe günü İzmir'de deprem olduğu yönünde sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan son dakika paylaşımlarının ardından AFAD'dan açıklama geldi. Bu kapsamda 27 Mayıs 2022 İzmir'de deprem mi oldu? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte İzmir son dakika deprem açıklaması ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

27 Mayıs İzmir'de deprem mi oldu? İzmir son dakika deprem açıklaması! 27 Mayıs 2022 Cuma son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

27 Mayıs Cuma günü saat 14.28'de İzmir'de deprem meydana geldi. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi. İzmir son dakika deprem açıklaması ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizde yer verdik.

27 MAYIS İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saat 14.28'de İzmir, Karaburun açıklarında 3.5 şiddetinde deprem meydana geldiği belirtildi.

Ege Denizi'ndeki deprem 22.09 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan deprem paylaşımı:

İzmir'de deprem

SON DAKİKA DEPREMLER! 27 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 27 Mayıs 2022SON DAKİKA DEPREMLER! 27 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 27 Mayıs 2022

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi İzmir
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