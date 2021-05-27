27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı | İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı...

27 Mayıs koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. En güncel korona tablosu verilerine göre Türkiye'de 26 Mayıs'ta vaka sayısı 8 bin 738'e düşmüştü. Normalleşme takviminin uygulanmasına günler kala vatandaşlar 27 Mayıs koronavirüs tablosunu merak ediyor. İşte, 27 Mayıs son dakika korona tablosu...

27 MAYIS KORONA TABLOSU

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 183 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 426 oldu.

26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU



