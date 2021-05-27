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  4. 27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı | İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı...

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı | İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı...

27.05.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanmanın ardından koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşandı. Koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ederken, Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs vaka sayıları araştırılıyor. Peki, 27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısı ve ölüm oranı...

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı | İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı...

27 Mayıs koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. En güncel korona tablosu verilerine göre Türkiye'de 26 Mayıs'ta vaka sayısı 8 bin 738'e düşmüştü. Normalleşme takviminin uygulanmasına günler kala vatandaşlar 27 Mayıs koronavirüs tablosunu merak ediyor. İşte, 27 Mayıs son dakika korona tablosu...

27 MAYIS KORONA TABLOSU

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 183 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 426 oldu.

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26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı

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