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"27 milyon Müslüman evsiz barksız kaldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 18:40 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: - "Bütün Müslüman ülkelerini sömürge alanı haline getirdiler. 27 milyon Müslüman evsiz barksız kaldı"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bütün Müslüman ülkelerini sömürge alanı haline getirdiler. 27 milyon Müslüman evsiz barksız kaldı." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Bakan Yardımcısı Ersoy, Gürpınar ilçesinde partisinin seçim ofisini ziyaret etti.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, devletin bölgeden sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda hiçbir şekilde elini çekmeyeceğini söyledi.

"Türkiye'nin ödediği bedel sadece Türkiye ile kalmıyor. Afganistan'dan Fas'a kadar olan coğrafyada kendi sınırlarına sahip ülke bırakmadılar." diyen Ersoy, şunları kaydetti:

"Bütün Müslüman ülkelerini sömürge alanı haline getirdiler. 27 milyon Müslüman evsiz barksız kaldı. Bizim bu topraklardan gidecek başka bir yerimiz yok. Verdiğiniz oylar sadece belediye başkanını seçmeyecek. Bir tercihte bulunacaksınız. 'Biz kan, gözyaşı istemiyoruz.' Biz 'Bize oy vermezseniz musluklarınızdan kan akıtırız' diyenlere teslim olmuyoruz. 'Ölümse bir defa ölüyoruz ve ayağa kalkıyoruz' diyeceğiz."

İl Sağlık Müdürlüğünce yaptırılan Gürpınar Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Ersoy, burada ilgililerden bilgi aldı.

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Gürpınar'a yeni bir hastane kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Van'da hastanesi olmayan tek ilçenin Saray kaldığını anlatan Sünnetçioğlu, şöyle konuştu:

"Gürpınar'da kısa sürede inşaatı tamamlanan hastanemiz 10 yataklı hizmet verecek. Hastanemizde 112 Acil Servis, laboratuvar, röntgen, yataklı hasta servisi, 4 yataklı müşahede odası bulunmaktadır. Şu an itibarıyla 1 diş, 2 dahiliye polikliniği olmak üzere 3 aktif poliklinikle ilçe halkımıza hizmet verilecek. Diğer taraftan 77 sağlık personelinin görev aldığı hastanemizde, 2 uzman, 6 pratisyen ve 1 diş doktoru olmak üzere 9 hekim görev yapacak."

Gürpark Millet Bahçesi'nde de incelemelerde bulunan Ersoy, esnafı ve yeni hizmete açılan Norduz Sofrası'nı ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'a programında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı eşlik etti.

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Gürpınar Devlet Hastanesi İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy

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