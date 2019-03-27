İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bütün Müslüman ülkelerini sömürge alanı haline getirdiler. 27 milyon Müslüman evsiz barksız kaldı." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Bakan Yardımcısı Ersoy, Gürpınar ilçesinde partisinin seçim ofisini ziyaret etti.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, devletin bölgeden sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda hiçbir şekilde elini çekmeyeceğini söyledi.

"Türkiye'nin ödediği bedel sadece Türkiye ile kalmıyor. Afganistan'dan Fas'a kadar olan coğrafyada kendi sınırlarına sahip ülke bırakmadılar." diyen Ersoy, şunları kaydetti:

"Bütün Müslüman ülkelerini sömürge alanı haline getirdiler. 27 milyon Müslüman evsiz barksız kaldı. Bizim bu topraklardan gidecek başka bir yerimiz yok. Verdiğiniz oylar sadece belediye başkanını seçmeyecek. Bir tercihte bulunacaksınız. 'Biz kan, gözyaşı istemiyoruz.' Biz 'Bize oy vermezseniz musluklarınızdan kan akıtırız' diyenlere teslim olmuyoruz. 'Ölümse bir defa ölüyoruz ve ayağa kalkıyoruz' diyeceğiz."

İl Sağlık Müdürlüğünce yaptırılan Gürpınar Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Ersoy, burada ilgililerden bilgi aldı.