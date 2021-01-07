Dünyada ve Türkiye'de araçların trafiğe çıkabilmesi için plakaya sahip olması gerekir. Araçların plakaları ise belli şartlar çerçevesinde belirlenir. Öncelikle plakadaki ilk sayı aracın kayıtlı olduğu ile göre belirlenir. Ardından gelen harfler ve sayılar ise kayıtlı olduğu ilin ilçesine göre plakaya yazılır. Araç plakalarının belirlenmesinde bu sebeple yalnızca hangi şehre kayıtlı olduğuna bakmak yetmez. İlçeye de bakılması gerekir. Her ilçenin belli bir plaka kodu aralığı var. Peki öncelikle illerin plakalarına bakacak olursak; 27 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 27? İşte 27 araç plakası hakkında her şey...

27 Nerenin Plaka Kodu? 27 Plakası Hangi İl?

Türkiye'de seyahat ederken araç plakaları dikkatimizi çeker. Hatta bazen yolculuk esnasında görülen plakaların hangi şehir olduğu konusunda iddialara tutuşulabiliyor. 81 ilin 81 farklı plaka imi var. Alfabetik sıraya, şehrin kuruluş tarihine göre belirlenen bu plakalar aslında bize bazı bilgileri veriyor: muayene tarihi, vergi ödemeleri, trafik cezaları... Araçların sahip olduğu plakalardan yola çıkarak araç sahibinin kişisel bilgilerine dahi ulaşmak mümkün. Bu yüzden araç plakaları her koşulda sanıldığından daha önemli. İşte Gaziantep plakasına ait ilçe plaka aralıkları şu şekilde: