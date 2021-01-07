HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 27 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 27?

27 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 27?

07.01.2021 12:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
27 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 27?

Türkiye'de 81 ile ait 81 farklı plaka imi bulunur. Plaka imleri şehirlerin alfabetik sıralamadaki yerine ve kuruluş tarihine göre belirlenir. Araç plakası da aracın kayıtlı olduğu ile göre belirlenir. Trafikte yüzlerce farklı araç plakası görürüz. Peki bu plakalardan olan 27 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 27? Sizin için derledik...

Dünyada ve Türkiye'de araçların trafiğe çıkabilmesi için plakaya sahip olması gerekir. Araçların plakaları ise belli şartlar çerçevesinde belirlenir. Öncelikle plakadaki ilk sayı aracın kayıtlı olduğu ile göre belirlenir. Ardından gelen harfler ve sayılar ise kayıtlı olduğu ilin ilçesine göre plakaya yazılır. Araç plakalarının belirlenmesinde bu sebeple yalnızca hangi şehre kayıtlı olduğuna bakmak yetmez. İlçeye de bakılması gerekir. Her ilçenin belli bir plaka kodu aralığı var. Peki öncelikle illerin plakalarına bakacak olursak; 27 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 27? İşte 27 araç plakası hakkında her şey...

27 Nerenin Plaka Kodu? 27 Plakası Hangi İl?

Türkiye'de seyahat ederken araç plakaları dikkatimizi çeker. Hatta bazen yolculuk esnasında görülen plakaların hangi şehir olduğu konusunda iddialara tutuşulabiliyor. 81 ilin 81 farklı plaka imi var. Alfabetik sıraya, şehrin kuruluş tarihine göre belirlenen bu plakalar aslında bize bazı bilgileri veriyor: muayene tarihi, vergi ödemeleri, trafik cezaları... Araçların sahip olduğu plakalardan yola çıkarak araç sahibinin kişisel bilgilerine dahi ulaşmak mümkün. Bu yüzden araç plakaları her koşulda sanıldığından daha önemli. İşte Gaziantep plakasına ait ilçe plaka aralıkları şu şekilde:

Gaziantep Merkez Plaka Kodu Aralığı

  • 27 AA 001 ve 27 AZ 999
  • 27 A 0001 ve 27 A 9999
  • 27 B 0001 ve 27 B 9999
  • 27 D 0001 ve 27 D 9999
  • 27 H 0001 ve 27 H 9999
  • 27 BA 001 ve 27 BZ 999
  • 27 DA 001 ve 27 DZ 999
  • 27 E 0001 ve 27 E 9999
  • 27 EA 001 ve 27 EZ 999
  • 27 FA 001 ve 27 FZ 999
  • 27 HA 001 ve 27 HH 999
  • 27 KA 001 ve 27 KZ 999
  • 27 LA 001 ve 27 LZ 999
  • 27 MA 001 ve 27 MZ 999
  • 27 PA 001 ve 27 PZ 999
  • 27 RA 001 ve 27 RZ 999
  • 27 TA 001 ve 27 TZ 999
  • 27 UA 001 ve 27 UZ 999
  • 27 YA 001 ve 27 YZ 999
  • 27 K 0001 ve 27 K 9999
  • 27 M 0001 ve 27 M 9999
  • 27 S 0001 ve 27 S 9999
  • 27 T 0001 ve 27 T 9999

Gaziantep Araban İlçesi Plaka Kodu Aralığı

  • 27 K 4000 ve 27 K 4999
  • 27 ZA 001 ve 27 ZZ 999

Gaziantep İslahiye İlçesi Plaka Kodu Aralığı

  • 27 SA 001 ve 27 SZ 999
  • 27 K 5000 ve 27 K 5999
  • 27 SL 001 ve 27 SV 999
  • 27 SZ 001 ve 27 SZ 999

Gaziantep Nizip İlçesi Plaka Kodu Aralığı

  • 27 K 6000 ve 27 K 7999
  • 27 NA 001 ve 27 NZ 999
  • 27 N 0001 ve 27 N 9999

Gaziantep Nurdağı İlçesi Plaka Kodu Aralığı

  • 27 GA 001 ve 27 GZ 999
  • 27 K 8000 ve 27 K 8999

Gaziantep Oğuzeli İlçesi Plaka Kodu Aralığı

27 VA 001 ve 27 VZ 999

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
10 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 10?10 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 10?
Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Flaş iddia: Trump görevden alınabilir

Flaş iddia: Trump görevden alınabilir

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

18 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 18?

18 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 18?

10 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 10?

10 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 10?

48 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 48?

48 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 48?

41 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 41?

41 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 41?

33 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 33?

33 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 33?

32 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 32?

32 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 32?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.