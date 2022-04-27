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  4. 27 Nisan 2022 Çarşamba hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Nisan hava durumu!

27 Nisan 2022 Çarşamba hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Nisan hava durumu!

27.04.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Nisan 2022 Çarşamba hava nasıl olacak? sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklaması ile yanıt bulmuş oldu. Kuvvetli yağışlar başlayacağı aktarılırken, konuya ilişkin yapılan açıklamada tarih de verildi. Peki 27 Nisan 2022 Çarşamba hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklaması ile İstanbul, Ankara, İzmir, il il 27 Nisan hava durumu bilgisi...

27 Nisan 2022 Çarşamba hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Nisan hava durumu!

27 Nisan 2022 Çarşamba hava nasıl olacak? Bahar havası artık kendisini hissettirmeye başladı. Fakat Ramazan Bayramı'na doğru sıcaklıklar düşecek. Buna karşın Bayram öncesi yurt genelinde hava sıcaklıklarının iyice yükseldiği kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ve İstanbul, Ankara, İzmir de dahil olmak üzere il il hava durumu ayrıntıları merak konusu oldu. Peki 27 Nisan 2022 Çarşamba hava nasıl olacak? Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri ile İstanbul, Ankara, İzmir de dahil olmak üzere il il 27 Nisan hava durumu bilgisine haberimizde yer verdik.

27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Afyonkarahisar, Karabük ve Sivas çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Göller Yöresi'nin öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 26°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

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Hava durumu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir
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