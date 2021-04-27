27 Nisan burç yorumları | 27 Nisan Akrep Dolunay’ında sırlar ortaya çıkıyor

27 Nisan gününde Akrep burcunun 7 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. Venüs, Merkür ve Uranüs de bu Akrep Dolunay’ına eşlik ediyor. Dolunay’ın etkisiyle ilişkilerde yeni gelişmeler, tamamlanmalar ve bitişler gerçekleşebilir. Akrep Dolunay’ı miras konularını da gündeminize getirebilir. Para ile ilgili anlaşmazlıklar oluşabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda netleşmeler yaşıyorsunuz. Alacaklar, ödemeler ve satın alımlar gündeminizde olabilir. İçsel bir karmaşanız sonlanıyor.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde ani ve beklenmedik değişiklikler olabilir. Kendi sınırlarınızı aşabilir, alışkanlıklarınızın dışına çıkabilir, bazı ilkler yaşayabilirsiniz.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün iş hayatında, sınavlar ve görüşmelerde netleşme ve yeni gündemler karşınıza gelebilir. Sağlıkla ilgili destekler ve tedaviler alabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün aşk ve arkadaşlık ilişkilerinizde beklenmedik gelişmeler, sürpriz durumlar söz konusu olabilir. Geçmiş anılar, geçmiş deneyimler gündeme gelebilir. Pek çok şeyi daha derin sorgulayabilirsiniz.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün kariyeriniz adına önemli bir girişim, adım ve karar gündemde olacak. Hızlı kararlar veya hızlı adımlar içerisinde olabilirsiniz. Üstlerinizde önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Teklifler alabilirsiniz.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün olaylara, durumlara ve kişilere daha sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. Takıntılı duygular, takıntılı fikirler su yüzüne çıkabilir. Beklenmedik bir telefon, beklenmedik bir haber alabilirsiniz.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün hediyeler alabilir, finansal fırsatlar yakalayabilir, yatırımlar ve birikimler konusunda şanslı olabilirsiniz. İş veya özel hayatınızda risk alırken temkinli olun.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün burcunuzda dolunay gerçekleşiyor. Hayatınızın farklı pek çok alanında yeni kararlar ve yepyeni tavırlar içerisinde olacaksınız. Karşınızdaki kişiler sürpriz adımlar görebilirsiniz. Sezgileriniz güçleniyor.
YAY BURCU YORUMU
Bugün etkileyici ve işaretçi rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Gün içerisindeki planlarınız aniden değişebilir. Kontrolünüz dışında gelişen olaylar, dış koşullar rotanızı değiştirebilir.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün aşk ve arkadaşlık ilişkilerinizde sürpriz durumlar yaşanabilir. Duygularınız ve istekleriniz aniden değişebilir. Küslük ve barışma durumlarına açık enerjiler çalışıyor.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün işiniz veya ilişkileriniz gibi hayatınızın temel taşlarını oluşturan alanlarda ani kararlar alabilir, radikal tavırlar sergileyebilir, yeni bir yola doğru gidebilirsiniz. Yeni bir şey başlamadan önce eski bir durum bitebilir.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün sezgileriniz daha güçlü çalışacak. Gizli saklı kalan konular ortaya çıkacak. Finansal gündemlerde hızlı ilerleyişler olacaktır. Alacaklar, ödemeler ve borçlar öne çıkan konular olabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum