27 Nisan burç yorumları | 27 Nisan Akrep Dolunay’ında sırlar ortaya çıkıyor

27 Nisan gününde Akrep burcunun 7 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. Venüs, Merkür ve Uranüs de bu Akrep Dolunay’ına eşlik ediyor. Dolunay’ın etkisiyle ilişkilerde yeni gelişmeler, tamamlanmalar ve bitişler gerçekleşebilir. Akrep Dolunay’ı miras konularını da gündeminize getirebilir. Para ile ilgili anlaşmazlıklar oluşabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün finansal konularda netleşmeler yaşıyorsunuz. Alacaklar, ödemeler ve satın alımlar gündeminizde olabilir. İçsel bir karmaşanız sonlanıyor.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde ani ve beklenmedik değişiklikler olabilir. Kendi sınırlarınızı aşabilir, alışkanlıklarınızın dışına çıkabilir, bazı ilkler yaşayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün iş hayatında, sınavlar ve görüşmelerde netleşme ve yeni gündemler karşınıza gelebilir. Sağlıkla ilgili destekler ve tedaviler alabilirsiniz.