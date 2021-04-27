27 Nisan deprem mi oldu? | 27 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

27 Nisan gecesi özellikle Akdeniz kıyılarında gerçekleşen depremler vatandaşları korkuttu. 27 Nisan gece saat 3 civarlarında Oniki Adalar merkezli, 3.4 büyüklüğünde bir deprem listelendi. Depremin derinliği 13.9 olarak açıklandı. 27 Nisan gecesinde gerçekleşen bir diğer deprem ise yine Oniki Adalar merkezli olarak açıklandı. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak listelendi. 27 Nisan sabah saatlerinde ise Oniki Adalar merkezli 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ





