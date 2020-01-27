27 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın dün bir helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı ve helikopterde bulunan yedi kişiyle birlikte yaşamını yitirmesine ilişkin haber ve yorumlara geniş yer ayırıyor. Los Angeles Times, NBA kariyerinin 20 yılını Los Angeles Lakers takımında geçiren Bryant'ın beklenmedik ölümünün gerek Amerika gerekse tüm dünyadaki basketbol tutkunlarını yasa boğduğunu yazıyor. Habere göre beş dünya şampiyonluğu, iki Olimpiyat altın madalyası olan, 18 kez All Star oynayan, NBA tarihinde tüm zamanların en skorer dördüncü oyuncusu unvanına sahip Bryant'ın ölüm haberi, şok dalgası gibi yayıldı. Başarılarla dolu spor kariyerini ardında bıraktıktan sonra iş dünyasına atılan Bryant, gençlerin spor eğitimine katkıda bulunmak için spor akademisi kurmuş ve koçluk yapmaya başlamıştı. Bryant, 2015'te basketbol kariyerini sonlandıracağını duyurmak için kaleme aldığı ”Sevgili Basketbol” adlı şiirinden esinlenerek çekilen filmle 2018 yılında En İyi Kısa Animasyon dalında Oscar ödülüne layık görülmüştü. Gazete bugün ayrıca spor muhabiri Bill Plaschke'nin ”Kobe Bryant Nasıl Gider? Efsane Böyle Bitmeyecekti” başlıklı yazısına yer veriyor. Plaschke, kaleme aldığı duygusal yazısında Bryant'ın erken ölümünden ötürü hissettiği boşluğu ve bu kötü habere inanmakta çektiği zorluğu ifade ediyor. Plaschke, birçoklarının hem çocukluk hem de yetişkinlik yıllarının kahramanı olan Bryant'ın Los Angeles kentiyle eşdeğer bir isim olduğunun da altını çiziyor.

New York Times ise eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un henüz yayınlanmayan ancak bazı kısımları basına sızdırılan kitabındaki bir takım çarpıcı alıntılarla ilgili haberi aktarıyor. Habere göre Bolton, kitabında, Başkan Trump'ın Ağustos ayında kendisine Ukrayna'nın Biden ailesi hakkında soruşturma açmadığı sürece 391 milyon dolarlık askeri yardımı dondurmaya devam etmek istediğini söylediğini yazıyor. Gazete, Bolton'un bu iddiasının, azil duruşmasında Trump'ın hukuk ekibinin Ukrayna yardımının askıya alınmasının Biden soruşturmasından bağımsız olduğu şeklindeki tezini çürüttüğünü kaydediyor. Kitap, Senato'daki azil duruşmasında tanık sandalyesine oturması durumunda Bolton'ın nasıl bir ifade vereceğinin de ipucu niteliğinde. Bolton kitabında ayrıca Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı'yla Temmuz ayında yaptığı telefon konuşmasından sonra Ukrayna'da perde arkasında faaliyet gösteren Rudy Giuliani hakkındaki kaygılarını Adalet Bakanı William Barr'a ilettiğini de yazıyor. Habere göre henüz yayınlanmadan önce kitabın bir kopyasını standart değerlendirme süreci çerçevesinde Beyaz Saray'a teslim eden Bolton'un avukatı ise kitabın içeriğinin sızdırılmasından ötürü Beyaz Saray'ı sorumlu tuttu. Avukat Charles Cooper, kitabın yayınlanmadan önce geçirdiği değerlendirme sürecine leke sürüldüğünü söyledi.