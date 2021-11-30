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  4. 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası 636 yıla yükseldi

27 öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası 636 yıla yükseldi

30.11.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da cinsel istismar sanığına 15 yıl hapis cezası verildi. Sanık hakında 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla daha önce toplamda 621 yıl hapis cezası verilmişti. Son açıklanan karar ile birlikte sanığın toplam cezası 636 yıl hapis cezasına yükseldi.

27 öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası 636 yıla yükseldi

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan M.A.K, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

ANNESİ 2016 YILINDA BİMER'E BAŞVURMUŞ

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatı Serap Ertuğrul, mağdur öğrencinin annesinin 2016'da olayı tespit edince BİMER'e başvurduğunu söyledi.

Söz verilen sanık M.A.K. ise mahkemenin kararına güvendiğini ifade etti.

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15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, M.A.K'yi cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

CEZASI 636 YILA YÜKSELDİ

M.A.K'ye daha önce 27 öğrenciye yönelik "çocuğa cinsel istismar" suçundan dava açılmış, 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 621 yıl hapis cezası verilmişti. Son açıklanan karar ile birlikte sanığın toplam cezası 636 yıl hapis cezasına yükseldi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya cinsel istismar
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