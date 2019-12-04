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27 saniyede hırsızlık güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 23:09 | Son Güncelleme

EDİRNE'de bir cep telefonu operatörü bayinin camını taşla kırıp, 27 saniyede 15 cep telefonu ile 2 Laptop çalarak kayıplara karışan 4 hırsızdan 3'ü, polisin başırılı operasyonu sonucu İstanbul'da yakalandı.

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de bir cep telefonu operatörü bayinin camını taşla kırıp, 27 saniyede 15 cep telefonu ile 2 Laptop çalarak kayıplara karışan 4 hırsızdan 3'ü, polisin başırılı operasyonu sonucu İstanbul'da yakalandı. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, salı günü sabaha karşı 03.45 sıralarında Sabuni Mahallesi'nde bulunan Saraçlar Caddesi'ndeki cep telefonu bayinde meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre işyerinin önünde duran otomobilden inen 4 kişi, önce çevreyi kontrol etti. Ardından ellerindeki taşlarla işyerinin camını kıran hırsızlık şüphelilerinden 3'ü içeriye girdi. Şüpheliler 27 saniyede işyerinde bulunan 15 telefon ile 2 laptopu çaldı. Geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaşıp kayıplara karışan şüphelilerin hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrasında Edirne'den ayrılıp İstanbul'a gittikleri saptanan şüpheliler için Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Şüphelilerin bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda E.A., Y.D. ve O.A. yakalandı. Hırsızlık şüphelilerin ifadesinde S.I. adlı kişinin de olaya karıştığı belirlendi. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen E.A., Y.D. ve O.A. tutuklandı. S.I.'nın ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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