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27 saniyelik hırsızlık kameraya takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 17:47 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de, 2 hırsız gece yarısı girdikleri markette kasadaki 6 bin TL'yi alıp kaçtı.

27 saniyelik hırsızlık kameraya takıldı

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 2 hırsız gece yarısı girdikleri markette kasadaki 6 bin TL'yi alıp kaçtı. 27 saniye süren hırsızlık olayı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Hırsızlık olayı, merkez Kocasinan ilçesi Turgut Reis Mahallesi'ndeki markette yaşandı. Gece yarısı markete giren kimliği belirsiz 2 kişi, kasadaki 6 bin TL ile raftaki sigaraları alıp, kaçtı. Sabah geldiğinde hırsızlığı fark eden market sahibi Galip Güler, polise haber verdi. Güvenlik kamerlarını inceleyen polis, 2 hırsızın, kapıyı kırarak içeri girdikleri ve kasadaki paraları aldıkları anlara ait görüntüleri elde etti. Hırsızlığı 27 saniyede gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Galip Güler, 30 yıldır esnaflık yaptığını, ilk defa başına böyle bir olay geldiğini söyleleyerek, şüphelilerin biran önce yakalanmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

27 saniyelik hırsızlık kameraya takıldı27 saniyelik hırsızlık kameraya takıldı27 saniyelik hırsızlık kameraya takıldı

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