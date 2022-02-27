27 Şubat 2022 Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 26 Şubat - 2 Mart İstanbul'da hava durumu...

27 Şubat 2022 Pazar günü hava tahmin raporunu paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre

Yurt genelinde bir süredir etkisini sürdüren mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıkları, yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurt genelinde yağış bekleniyor. Öte yandan gün içerisinde dışarıya çıkacak birçok vatandaş 27 Şubat 2022 Pazar hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı için internete araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporu ile 27 Şubat 2022 Pazar hava durumu ile 27 Şubat - 2 Mart İstanbul'da hava durumu bilgilerini sizler için derledik.

27 ŞUBAT 2022 HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde bir süredir etkisini sürdüren mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıkları, yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'n yaptığı açıklamaya göre; göre, hafta başından itibaren sıcaklıklar hızla düşmeye başlayacak. İstanbul'da, çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde de iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis de kendini gösterebilir.



