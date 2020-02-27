27 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Başkan Trump'ın dün corona virüsüyle mücadele çabalarına ilişkin yaptığı basın toplantısında virüs riskinin Amerikan vatandaşları açısından çok düşük olduğunu söylediğini yazıyor. Gazete, Trump'ın yardımcısı Mike Pence'i ise bu konuda federal düzeyde yapılan çalışmaların başına getirdiğini açıkladığını kaydediyor. Habere göre Amerika'da yurtdışına seyahate bağlı olmadan corona virüsü teşhisi konan ilk hastanın ortaya çıkması ise Kongre üyelerini kaygılandırıyor. Öte yandan Trump, Beyaz Saray'da dün bir saat süren toplantıda Amerika'nın salgına karşı son derece hazırlıklı olduğunu vurguladı. Cumhuriyetçi Partili liderlerse Başkan Trump'ın iki buçuk milyar dolarlık virüsle mücadele planı önerisine ek olarak milyarlarca dolarlık acil harcama fonu arayışına gireceklerini kaydetti. Amerika'da şimdiye kadar ortaya çıkan vakalar Çin'e seyahat eden ya da Çin'den gelen enfeksiyonlu kişilerle temasta bulunan hastalar. Ancak Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, California eyaletinde bu iki etkene bağlı olmadan ortaya çıkan vakada kişinin virüsü nasıl kaptığının henüz açıklığa kavuşmadığını bildirdi. Öte yandan Başkan Trump, Çin'e seyahat kısıtlamaları uygulanmasına rağmen ciddi salgın yaşanmayan başka ülkelere seyahat kısıtlaması getirmenin zamanı olmadığını kaydetti. Amerika'daki büyük kentlerse salgın olasılığına karşı hazırlıklara başladı. San Francisco'da sağlık yetkilileri, corona virüsü hastalarının tecrit edileceği odaları belirlemek için hastanelerle ortak çalışmalar yürütürken New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kamu hastanelerinde karantina ihtiyacını karşılamak için bin 200 yatak ayrıldığını söyledi.

Washington Post ise corona virüsünü kontrol altına almak için alınan önlemler ve kamuoyunun yaşadığı panik nedeniyle İtalya'nın ticaret ve finans merkezi Milano'nun büyük değişime uğradığını yazıyor. Gazete, Milanolular'ın bu değişikliğin derin ve uzun vadeli ekonomik darbeye dönüşmesinden korktuğunu kaydediyor. Habere göre virüs vakalarının İtalya dışındaki Avrupa ülkelerinde de artması, virüsün İtalya'da gündelik yaşam ve ekonomiye olan olumsuz etkilerinin Avrupa çapına yayılacağı korkusunu körüklüyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, bu hafta yaptığı açıklamada İtalyan ekonomisinin alacağı ekonomik darbenin çok sert olacağı uyarısında bulundu. Corona salgınından çok önce bile yavaşlayan ekonomik büyüme, küresel ticaret savaşları ve Brexit belirsizliği nedeniyle kaygılanan Avrupa, şimdi salgına karşı hazırlık yapıyor. Gazetenin görüş aldığı İtalyan iktisatçı Roberto Perotti, virüsün yayılmaya devam etmesiyle birlikte siyasetçilerin çok sert önlemler alacağını, bunun da ekonomiyi durma noktasına getireceğini söyledi. Öte yandan İtalya'da virüsün vurduğu kuzeydeki Lombardiya ve Veneto bölgeleri, ülkede toplam istihdamın yüzde 30'unu, ihracatınsa yüzde 40'ını sağlıyor ve ülkenin geri kalan bölgeleri açısından ekonomik lokomotif sayılıyor. Gayri safi milli hasılatının yüzde 13'ünü turizmden elde eden İtalya'da Veneto bölgesinde yer alan Venedik, en çok turist çeken kentlerden biri. Avrupa Birliği, 2019'da Avrupa çapında en düşük ekonomik büyüme oranına sahip olan İtalya'nın 2020'de de düşük performans sergileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.