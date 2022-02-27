27 Şubat elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 27 Şubat 2022 Pazar

27 Şubat Pazar günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın web sitelerindelerinde yer verdikleri açıklamaya göre arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle bazı ilçelerimizde elektrik kesintisi olacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ hangi ilçe ve noktalarda elektrik kesintisi yaşanacağına ilişkin güncel listeyi paylaştı. 27 Şubat Pazar günü için vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 27 Şubat 2022 Pazar Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

27 ŞUBAT ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 27 Şubat Pazar günü için arıza ve elektrik kesintileri uyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

27 ŞUBAT İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

NO: 12206322

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah AZİM, BARIŞ, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜMÜŞPALA, MÜRVET, SAVAŞ, YÖRE, ÇEVRE, ŞEH.J.ER A.KÜRŞAT KEKLİK sk bölgelerinde 27/02/2022 09:00:00 - 27/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12206323

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKSU, CUMHURİYET, GAZETE, LOJMAN sk bölgelerinde 27/02/2022 13:00:00 - 27/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11630162

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 22., 23. sk/ GÜNEŞLİ mah 1327. sk bölgelerinde 27/02/2022 09:00:00 - 27/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12218316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1421., 1422., 1423., HALKALI sk/ GÜNEŞLİ mah DEVEKALDIRIMI sk/ MAHMUTBEY mah 2619., 2620., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2629., 2632., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk bölgelerinde 27/02/2022 09:00:00 - 27/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



