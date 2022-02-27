HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 27 Şubat elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 27 Şubat 2022 Pazar

27 Şubat elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 27 Şubat 2022 Pazar

27.02.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Şubat Pazar günü için AYEDAŞ ve BEDAŞ Anadolu ve Avrupa yakasındaki hangi ilçe ve noktalarda elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle İstanbul'un birçok noktasında yaşanacak elektrik kesintisi için vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 27 Şubat 2022 Pazar Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

27 Şubat elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 27 Şubat 2022 Pazar

27 Şubat Pazar günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın web sitelerindelerinde yer verdikleri açıklamaya göre arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle bazı ilçelerimizde elektrik kesintisi olacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ hangi ilçe ve noktalarda elektrik kesintisi yaşanacağına ilişkin güncel listeyi paylaştı. 27 Şubat Pazar günü için vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 27 Şubat 2022 Pazar Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

27 ŞUBAT ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 27 Şubat Pazar günü için arıza ve elektrik kesintileri uyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

27 ŞUBAT İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

NO: 12206322

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah AZİM, BARIŞ, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜMÜŞPALA, MÜRVET, SAVAŞ, YÖRE, ÇEVRE, ŞEH.J.ER A.KÜRŞAT KEKLİK sk bölgelerinde 27/02/2022 09:00:00 - 27/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12206323

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKSU, CUMHURİYET, GAZETE, LOJMAN sk bölgelerinde 27/02/2022 13:00:00 - 27/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11630162

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 22., 23. sk/ GÜNEŞLİ mah 1327. sk bölgelerinde 27/02/2022 09:00:00 - 27/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12218316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1421., 1422., 1423., HALKALI sk/ GÜNEŞLİ mah DEVEKALDIRIMI sk/ MAHMUTBEY mah 2619., 2620., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2629., 2632., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk bölgelerinde 27/02/2022 09:00:00 - 27/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2022 Pazarİstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2022 Pazar
Türkiye ve Azerbaycan'dan teklif! Zelenski duyurduTürkiye ve Azerbaycan'dan teklif! Zelenski duyurdu
Putin'den yeni saldırı talimatı! "Yeniden başladı"Putin'den yeni saldırı talimatı! "Yeniden başladı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rus devlet televizyonunu hackledi, görüntüleri yayınladı

Rus devlet televizyonunu hackledi, görüntüleri yayınladı

"Elimizde 2 seçenek var" diyerek duyurdu: 3. Dünya Savaşı'nı...

"Elimizde 2 seçenek var" diyerek duyurdu: 3. Dünya Savaşı'nı...

Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze denemesi yaptı

Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze denemesi yaptı

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

İlginizi Çekebilir

Yetişkin filmi yıldızıydı! Molotof kokteyli yapımını anlattı

Yetişkin filmi yıldızıydı! Molotof kokteyli yapımını anlattı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.