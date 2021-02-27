27 Şubat koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 koronavirüs testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi de hayatını kaybetti.

Böylece ilk vakanın tespit edildiği 10 Mart 2020'den bu yana resmi olarak açıklanan toplam vaka sayısı 2 milyon 693 bin 164'e, can kaybı da 28 bin 503'e yükseldi.

Aşılanan kişi sayısı ise 8 milyon 500 bini aştı. Bunların 1 milyon 670 binden fazlasına 2. doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cuma günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir önceki haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerin, Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay olduğunu duyurdu ve en çok artış olan illeri ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu olarak sıraladı.

Bakan Koca, "Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" uyarısı yaptı.

Hafta içindeki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısında da konuşan Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının arttığını, mutasyonun etkili olduğunu belirterek, "bulaşıcılığın arttığını çok rahat söyleyebiliriz" dedi.