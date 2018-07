27 Temmuz Tam Ay Tutulması! Hiçbir şey göründüğü gibi değil...

Sevgili Koçlar, 27 Temmuz saat 23:22 Kova burcunda oluşacak Tam Ay Tutulması, her ne kadar hedeflerin tekrar gözden geçirilmesi, objektif düşünülmesi, belirsizliklerin kafamızı karıştırmasına izin verilmemesi anlamı taşısa da, bu pek kolay değil. Çünkü Mars geri hareketi iki ayrı burçta etkili olurken zaten kariyer, toplumsal yaşam, mesleki konular da gündem maddemizde yer alıyor. Tabii ki Koçlar için parasal kazanç da çok önemli. Hani bir yol, bir çözüm aranıyorsa bunun en önemli nedeni, para olgusudur. Uranüs-Boğa burcunda ileri-geri hareketleriyle zaten finansal konulara yepyeni bir bakış açısı kazandırıyor. Piyasanın durumu, yaşadığımız toplum, kazanç-kayıp bileşkesinin önemini anlamamız gerekiyor. Bu Tutulma, kazanç sağlamayan, zamanımızı boş yere alan ve bizi bir yaprak misali sürükleyen her şeye ikaz ışığı yakmasıdır. Tutulma dön ve bak, ya sen eleyeceksin bunları ya da ben görmeni sağlayacağım yanlışları diyor. Demek ki, inatla sürdürdüğümüz ve bir türlü kabullenmediğimiz gerçekleri görmek zorundayız. Bu sayede toplumsal ilişkiler, ekip çalışmaları, dostluklar, hedef ve geleceğe yönelik düzenlemeler gerekiyor. Biz ne kadar kendimize odaklansak da, gelişen durumlar bize yarayacak faydalı bitişlerin ardından başlayacak yeni başlangıçların habercisi oluyor.

Sevgili Aslanlar, 27 Temmuz saat 23:22 Kova burcunda oluşacak Tam Ay Tutulması, her ne kadar ilişki hayatınızı düzenleme, sorunları çözümleme, yeni birisiyle tanışma, iş ortaklığı kurmak gibi kişiden kişiye değişen bu konuları işaret etse de, bunların henüz tam olarak yerine oturmayacağını söylemeliyim. Yeni başlayacak veya devam etmekte olan beraberlikleri mercek altına almamız gereken bir Tutulma yaşıyoruz. Mars iki ayrı burçta gerilediği için, sizler de hem çalışma hayatınız hem de ilişki konularında şu an beklemedesiniz. Karşınıza yeni birisi çıktığında, mutlaka onu iyice tanımak lazım. Devam eden ilişkinizdeki problemleri tekrar ele almanız gerekiyor. Bu konularda hemen karar vermek doğru olmaz. Eylül ayına kadar durum bu. İş hayatınızla ilgili değişim ve gelişmeler bu Tutulmanın yöneticisi Uranüsün, Boğa burcundaki ileri-geri hareketleriyle biraz zaman alacak. O nedenle ortaklık, iş değişimi, maddi-manevi açıdan doyuma ulaşmak Aslanlar için önümüzdeki yıllara damgasını vuruyor. Bu tutulmada bazı gelişmeler, bitişler, yeni başlangıçlar olsa da, bunların pişmesi, olgunlaşması zamanla olacak. Benim sizlere tavsiyem, ilişkinizi kendi kriterleriniz dahilinde olduğu gibi, mevcut durumunuzu göz önüne alarak tekrar gözden geçirmenizdir. Böylece daha doğru bir karar vermiş olursunuz. Boşanmak, evlenmek, iş ortaklığı gibi hayati konulara içgüdüsel ve aceleci bir gözle ele almayınız. Gerçekçi olunuz. Zamanı önemseyiniz.

AKREP

Sevgili Akrepler, 27 Temmuz saat 23:22 Kova burcunda oluşacak Tam Ay Tutulması, aile hayatımız, yuvamız, bir yere taşınmamız, bir başka şehre yerleşmemiz ve tabii ki iş hayatımızla ilgili konularda verilecek veya verilmesi mümkün kararların tekrar gözden geçirilmesi yönünde önem taşıyor. Daha önce düşünülmüş ve her açıdan ele alınmış planlarımızı hayata geçirebiliriz. Fakat yepyeni olan her şey gerçekçi şekilde ele alınmalı. Bu saydığımız konularda bugünlerde yolunu ve hedefini tam belirleyememiş kişiler de olabilir. Bunun nedeni, Mars geri hareketinin iki ayrı burçtaki etkisidir. Bir yandan çevresel faktörler, eğitim veya iş durumumuz, alıştığımız düzen bizi düşündürüyor olabilir. Diğer taraftan biraz önce bahsettiğim ailevi durum ve şartların gözden geçirilmesi gerekiyor. Kolay değil tabii ki. Ancak olumsuz düşünmeyelim. Bazen öyle gelişmeler yaşanır ki, her şey kendiliğinden rayına oturur. Eylül ayına kadar vaktiniz var. Bu değişiklikler veya mevcut durumla ilgili her şey yeni bir yön kazanabilir. Birden bire kesip atmak, kafamızın doğrusuna gitmek isteriz. Fakat bu ne derece doğru olur? Bir bakmakta yarar var. İş-ev arasındaki dengenin yeniden kurulması, işlerlik kazanması için, bu Tutulmadaki belirsizlikleri doğal sayınız. Uranüs şu aralar boğa burcunda ileri-geri harekette. Bu durum ilişki, evlilik, boşanma gibi konuları da gündeminize getiriyor. Bundan sonra daha akılcı, maddi-manevi anlamda garantiyi önemseyeceksiniz. Dünyanın bin türlü hali var diyerek kararlarınızı vereceksiniz. Evinizle ilgili değişim, ofis açmak, aileden ayrılmak gibi meseleler de Eylül ayına doğru kesinleşmiş olur veya siz daha önce başlanan işleri düzenlemiş olursunuz.