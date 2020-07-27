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  4. 27 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

27 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 20:18 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 17 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 5 bin 630'e yükseldi. Yeni tespit edilen vaka sayısı ise 919 oldu.

27 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 919 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 19, can kaybı 5 bin 630 oldu.

Son 24 saatte 982 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 210 bin 469 oldu.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

"Test sayısı 45.000’in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı."


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