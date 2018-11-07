HABER

27 ton salçayla kayıplara karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 10:49 | Son Güncelleme

İzmir'den Gaziantep'e götürdüğü 27 ton salçayla kayıplara karışan kamyon şoförünün aracındaki malın 24 tonu, Mersin ve Adana'da bulundu

MERSİN (AA) - İzmir'den Gaziantep'e kamyonla gönderilen ancak sahibinin haberi olmadan satıldığı iddia edilen 27 ton salçanın büyük bölümü, Mersin ve Adana'da bulunarak sahibine teslim edildi. Firari kamyon şoförü ise aranıyor.

Alınan bilgiye göre, salça fabrikası sahibi Halit Gündüz, İzmir'den kamyonla Gaziantep'e gönderdiği 27 ton salçanın teslimat adresine götürülmediğini belirterek şoför hakkında suç duyurusunda bulundu.

İhbar üzerine yapılan araştırmada, salçaların büyük kısmının Mersin'e getirildiği belirlendi.

Bunun üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, salçaların kentteki toptancılar sitesinde bir iş yerine indirildiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, 21 ton salça ele geçirildi. Salçaları satın alan iş yeri sahipleri Suriye uyruklu A.E.S. ve A.S, gözaltına alındı.

Zanlıların ifadelerinden yola çıkan polis, salçaların satılmasına aracılık yaptığı iddia edilen A.E'yi de Adana'da yakaladı. A.E'nin bu kentteki iş yerinde yapılan aramada da 3 ton salça ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından "güveni kötüye kullanma ve suç eşyasının satın alma" suçlarından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamyon şoförünün ise arandığı öğrenildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğüne gelerek bulunan 24 ton salçayı teslim alan firma sahibi Halit Gündüz, gazetecilere, yaptıkları çalışma nedeniyle polis ekiplerine teşekkür etti. Gündüz, salçaların piyasa değerinin ise 220 bin lira civarında olduğunu sözlerine ekledi.

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...
Fatih Portakal'dan olay yaratacak ABD yorumu!Fatih Portakal'dan olay yaratacak ABD yorumu!
Öğretmen seminere katıldı, öğrencilere 5 gün izin verildiÖğretmen seminere katıldı, öğrencilere 5 gün izin verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Mersin

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan'ı karısı bıçakladı!

Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan'ı karısı bıçakladı!

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

İlginizi Çekebilir

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

TRT Müzik'te büyük tartışma yaratacak yorum: 'Cuma namazı' yerine 'Millet Bahçesi'

TRT Müzik'te büyük tartışma yaratacak yorum: 'Cuma namazı' yerine 'Millet Bahçesi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan olay yaratacak ABD yorumu!

Fatih Portakal'dan olay yaratacak ABD yorumu!

Seri cinayetler planlayan şahıs yakalandı!

Seri cinayetler planlayan şahıs yakalandı!

Kedinin boğazından 6 santimlik dikiş iğnesi çıkarıldı

Kedinin boğazından 6 santimlik dikiş iğnesi çıkarıldı

Suriye'den taciz ateşi! Anında karşılık verildi

Suriye'den taciz ateşi! Anında karşılık verildi

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı! İşte 7 Kasım 2018 hava durumu raporu

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı! İşte 7 Kasım 2018 hava durumu raporu

Erzincan merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Erzincan merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.