27 ton salçayla kayıplara karıştı

MERSİN (AA) - İzmir'den Gaziantep'e kamyonla gönderilen ancak sahibinin haberi olmadan satıldığı iddia edilen 27 ton salçanın büyük bölümü, Mersin ve Adana'da bulunarak sahibine teslim edildi. Firari kamyon şoförü ise aranıyor.

Alınan bilgiye göre, salça fabrikası sahibi Halit Gündüz, İzmir'den kamyonla Gaziantep'e gönderdiği 27 ton salçanın teslimat adresine götürülmediğini belirterek şoför hakkında suç duyurusunda bulundu.

İhbar üzerine yapılan araştırmada, salçaların büyük kısmının Mersin'e getirildiği belirlendi.

Bunun üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, salçaların kentteki toptancılar sitesinde bir iş yerine indirildiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, 21 ton salça ele geçirildi. Salçaları satın alan iş yeri sahipleri Suriye uyruklu A.E.S. ve A.S, gözaltına alındı.

Zanlıların ifadelerinden yola çıkan polis, salçaların satılmasına aracılık yaptığı iddia edilen A.E'yi de Adana'da yakaladı. A.E'nin bu kentteki iş yerinde yapılan aramada da 3 ton salça ele geçirildi.