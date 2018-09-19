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27 ton zeytinini dolandırıcıya kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 14:15 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 27 ton zeytinini 114 bin liraya satmak için anlaştığı kişi tarafından dolandırıldığını ileri süren Yahya Arslan (47), jandarmaya şikayetçi oldu.

MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 27 ton zeytinini 114 bin liraya satmak için anlaştığı kişi tarafından dolandırıldığını ileri süren Yahya Arslan (47), jandarmaya şikayetçi oldu. Arslan'ın şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Alaşehir ilçesi Zeytinliova Mahallesi'nde yaşayan zeytin üreticisi Yahya Arslan, 14 Eylül Cuma günü müşteri gibi gelerek elindeki 27 ton zeytini almak isteyen bir kişi ile pazarlığa oturdu. Arslan, pazarlığın ardından 27 ton zeytini 114 bin liraya satmak için anlaştı. Alıcı, zeytinlerin parasının banka hesabına yatıracağını belirterek, WhatsApp'tan 114 bin liralık bir banka dekontunu Arslan'a mesaj olarak gönderdi. Ardından da zeytinleri, kamyona yükleyip götürdü.
Arslan, araya hafta sonu girmesi nedeniyle hesabını kontrol edemedi. Parayı çekmek için 17 Eylül Pazartesi günü bankaya giden Yahya Arslan, hesabında para olmadığını ve alıcı tarafından gönderilen dekontun da sahte olduğunu öğrenince yıkıldı. Dolandırıldığını anlayan Arslan, soluğu jandarmada alıp, şikayetçi oldu. Arslan'ın verdiği eşkalden yola çıkan jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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