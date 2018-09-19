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"27. Uluslararası Panorama Konseyi Konferansı" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 22:27 | Son Güncelleme

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz: - "İstanbul, tarihi sürekliliği itibarıyla emsali olmayan bir şehirdir. Hiçbir şehir İstanbul ile yarışamaz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen "27. Uluslararası Panorama Konseyi Konferansı" başladı.

Panorama müzesi bulunan 30 üye ülkeden temsilci ve akademisyenlerin katıldığı konferansın açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye 1. Başkanvekili Ahmet Selamet, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok, Uluslararası Panorama Konseyi Başkanı Seth Thompson ile panorama müzecilik uzmanları, akademisyenler ve müzelerin yöneticileri katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Uluslararası Panorama Konseyi Başkanı Thompson, Türkiye'nin tarihi, kültürü ve misafirperverliğiyle ön plana çıktığını söyledi.

Thompson, "Türkiye tarihi ve misafirperverliği ile tanınan bir ülke. İnanıyorum ki bu yılın konferansı bu özelliği yansıtacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kültür AŞ'ye konferansa ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

Seth Thompson konuşmasının ardından konferansa verdiği katkılardan dolayı Ahmet Selamet ve Kemal Kaptaner'e plaket sundu.

- "Konferans müzeciliğimizin gelişimi için önemli işlev sunacaktır"

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul'un sahip olduğu tarihi nedeniyle önemine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul, tarihi sürekliliği itibarıyla emsali olmayan bir şehirdir. Hiçbir şehir İstanbul ile yarışamaz. Çünkü İstanbul, iki büyük medeniyet olan Roma ve Osmanlı'ya başkentlik yapmıştır. Dünyada bu kadar uzun süre başkentlik yapmış bir şehir yoktur. Bu sebeple konferansın İstanbul'da gerçekleşmesi şehrimizin tarihi özelliği açısından önemlidir. Bu şehrin tarihinde en keskin tarihi noktalarından biri olan fethin panoramik müzesinin olmasını önemli buluyorum. Bu konferans müzeciliğimizin gelişimi konusunda önemli bir işlev sunacaktır."

- "Türkiye'nin ilk panoramik müzesi Panorama 1453"

Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, Türkiye'nin ilk panorama müzesinin İstanbul'da yapıldığına değinerek, müzelerin, İstanbul'un tanıtımında önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Müzelerin şehirler arasında bağların kurulması işlevi de üstlendiğini anlatan Kaptaner, "Tematik müzecilik kavramı şehirlere değer katmıştır. Türkiye'nin ilk panoramik müzesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Panorama 1453 Müzesi'dir. 31 Ocak 2009 tarihinde açılışını gerçekleştirdiğimiz bu müze, İstanbul'un fethini konu edinmektedir." dedi.
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- "İstanbul adeta bir müze şehridir"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanvekili Ahmet Selamet de İstanbul'un tarihi ve kültürel anlamda çok büyük bir değeri barındırdığını vurguladı.

Selamet, "Bugün dünyada 30 civarında panorama müzesi olduğunu biliyoruz. Bunların hepsi anı yaşatan mekanlardır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul adeta bir müze şehridir. Bu şehrin cadde ve sokaklarında dolaşırken pek çok medeniyetin izlerini görürsünüz. İstanbul semavi dinlerin hepsinin ibadethanelerini yan yana görebileceğiniz dünyada nadir mekanlardandır." diye konuştu.

"Panoramalarda ulusal kimliği inşa etmek", "Savaş panoramalarında mücadeleyi anımsama", "Peyzaj ve mimaride panoramik bellek", "Tarihi panoramalar", "Panoramik medyada tarih ve öznellik", "Bellek oluşturucusu olarak panorama müzesi" konu başlıklarında oturumların gerçekleştirileceği konferans, 23 Eylül'e kadar devam edecek.

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