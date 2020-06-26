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27 ve 28 Haziran bu hafta sonu İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi olacak? Kimlere ücretsiz olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 16:02 | Son Güncelleme

Bu hafta sonu yapılacak olan YKS sınavı için Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’dan öğrencilere ve sınav görevlilerine özel bir uygulama yapılacak. Binlerce öğrencinin hazırlık yaptığı 2020 YKS sınavında sınava geç kalmamak öğrenciler için çok önemli. Peki, 27 ve 28 Haziran bu hafta sonu İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi olacak? Bu hafta sonu kimlere ulaşım ücretsiz? YKS sınav gününde metro, vapur ve otobüs saatleri değişecek mi, İstanbul'da ulaşım nasıl olacak?

27 ve 28 Haziran bu hafta sonu İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi olacak? Kimlere ücretsiz olacak?

Bu hafta sonu 2 milyondan fazla öğrenci YKS sınavına girecek. Büyük bir heyecanla beklenen sınavda öğrenciler ulaşım sıkıntısı yaşamamak için erkenden sınav yerlerine ulaşmaya çalışacak. İstanbul gibi kalabalık yerlerde yaşayan YKS adayları ise diğer şehirlere göre, trafiği de göz önünde bulundurarak, saatlerce öncesinden YKS 2020 sınavının yapılacağı sınav yerine gidecek. Büyükşehir Belediyesi (İBB), hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulayacağı hizmetlerini paylaştı. Hem ulaşım saatleri hem de ulaşım ücretleri için öğrencilere büyük müjdeyi verdiler. 27 – 28 Haziran İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi? Bu hafta sonu YKS sınavına gidecek öğrencilere metro ve otobüsler ücretsiz mi olacak? Kimler ücretsiz seyahat edebilecek? İşte detaylar…

27 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi?

27 Haziran tarihinde YKS sınavının olduğu gün İBB’nin normal şartlarda 4 bin 270 araçlar 33 bin 244 sefer yapılması gerekiyordu. Bu seferlere ek olarak Cumartesi günü 186 araçla 428 sefer daha eklenecek ve öğrenciler sınav merkezlerine sorunsuz bir şekilde ulaştırılacak. 27 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi sorusunun cevabı için açıklama geldi. YKS sınav görevlilerine ve öğrencilere İstanbul’da ulaşım ücretsiz olacak.
28 Haziran Pazar günü İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi?
İBB’nin normal şartlarda 3 bin 753 araçla 30 bin 231 sefer düzenleyecekti fakat sınav nedeniyle, sefer sayısına ek olarak 267 araçla 739 sefer daha yapılacak. 28 Haziran Pazar günü İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi sorusunun cevabı için açıklama geldi. YKS sınav görevlilerine ve öğrencilere İstanbul’da ulaşım ücretsiz olacak.

YKS sınav günü metro seferleri kaçta başlayacak?

Metro İstanbul’un Cumartesi günü; 06.00-09:30 arasında normal aralıklarla fakat 09:30-15:00 saatleri arasında ise 15 dakika aralıklarla hizmet edecek. Sınav bittikten sonra ise 27 Haziran tarihinde İstanbul’da metro saatleri ve aralıkları normal seyrinde devam edecek.

28 Haziran Pazar İstanbul’da günü metro saatleri kaçta başlayacak?

Pazar günü ise yine cumartesi gününde olduğu gibi sınav saatleri dikkate alınarak, metro sefer aralığında değişmeler olacak. 06:00-09:30 arasında normal sefer saatlerinden devam edilecek fakat, sınav süresince saat 09:30-18:30 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak. YKS sınavı sonrası İstanbul’da metro seferleri normal güncel tarifesi üzerinden sefer düzenlemeye devam edecek.

27 – 28 Haziran vapur saatlerinde değişiklik olacak mı?

27 Haziran Cumartesi günü şehir hatlarının saatleri ve ek seferleri:

Toplam 227 personelle, 11 hatta, 26 gemi ve 2 arabalı vapurla, 349 sefer gerçekleştirecek.

28 Haziran Pazar günü şehir hatlarının saatleri ve ek seferleri:

Toplam 218 personelle, 26 gemi ve 2 arabalı vapurla, 11 hatta, 318 sefer yapılacak.

Sınav günleri uygulanacak sokağa çıkma yasağı saatlerinde İETT otobüsleri, metrobüs, raylı sistemler, vapurlar ile İBB’nin denetimindeki tüm özel toplu ulaşım taşıyıcıları, öğrenciler ile sınav görevlilerine ücretsiz hizmet verecek.


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