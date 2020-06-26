27 ve 28 Haziran bu hafta sonu İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi olacak? Kimlere ücretsiz olacak?

Bu hafta sonu 2 milyondan fazla öğrenci YKS sınavına girecek. Büyük bir heyecanla beklenen sınavda öğrenciler ulaşım sıkıntısı yaşamamak için erkenden sınav yerlerine ulaşmaya çalışacak. İstanbul gibi kalabalık yerlerde yaşayan YKS adayları ise diğer şehirlere göre, trafiği de göz önünde bulundurarak, saatlerce öncesinden YKS 2020 sınavının yapılacağı sınav yerine gidecek. Büyükşehir Belediyesi (İBB), hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulayacağı hizmetlerini paylaştı. Hem ulaşım saatleri hem de ulaşım ücretleri için öğrencilere büyük müjdeyi verdiler. 27 – 28 Haziran İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi? Bu hafta sonu YKS sınavına gidecek öğrencilere metro ve otobüsler ücretsiz mi olacak? Kimler ücretsiz seyahat edebilecek? İşte detaylar…

27 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi?

27 Haziran tarihinde YKS sınavının olduğu gün İBB’nin normal şartlarda 4 bin 270 araçlar 33 bin 244 sefer yapılması gerekiyordu. Bu seferlere ek olarak Cumartesi günü 186 araçla 428 sefer daha eklenecek ve öğrenciler sınav merkezlerine sorunsuz bir şekilde ulaştırılacak. 27 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi sorusunun cevabı için açıklama geldi. YKS sınav görevlilerine ve öğrencilere İstanbul’da ulaşım ücretsiz olacak.

28 Haziran Pazar günü İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi?

İBB’nin normal şartlarda 3 bin 753 araçla 30 bin 231 sefer düzenleyecekti fakat sınav nedeniyle, sefer sayısına ek olarak 267 araçla 739 sefer daha yapılacak. 28 Haziran Pazar günü İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi sorusunun cevabı için açıklama geldi. YKS sınav görevlilerine ve öğrencilere İstanbul’da ulaşım ücretsiz olacak.