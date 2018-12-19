27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

ABD'li Kyle Gordy'nin sosyal medya sayfası pozitif çıkan gebelik testleriyle dolu ve bunu göstermekten gurur duyuyor.

Gordy's kadınlarla buluşuyor, onlarla birkaç gün geçiriyor karşılığında seks yapıyor ve seyahat ediyor.

Şimdiye kadar 18 çocuğu olduğunu belirten Gordy, geçtiğimiz bir kaç ay içinde bu sayıya daha fazlasının da eklenebileceğini söylüyor.

Gordy bu işe dört yıl önce Facebook'a verdiği bir ilanla başlamış.

Genç adam "Ben bayağı popüler bir adamım. Her ay en az 100 kadın yardım için kapımı çalıyor. Yüksek talep görüyorum. Herkese yetişemiyorum tabii, her ay iki ila beş kadını hamile

bırakabiliyorum." diyor ve bu hizmetten para almadığını ekliyor.

Gordy hem bekar annelerle hem de çocuk sahibi olamayan çiftlerle çalıştığını söylüyor.

Bazı kadınların spermi kendi içlerine şırınga ile zerk ettiklerini söylerken en az dörtte biri de seks yaparak, geleneksel yöntemle hamile kalmak istediğini söylüyor.

Şimdiye kadar hiç yurtdışına çıkmadığını söyleyen Gordy "Eğer biri beni İngiltere'ye isterse oraya gitmekten de memnun olurum. Kuzey Kore ve savaş bölgeleri haricinde her yere giderim." diyor.