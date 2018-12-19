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27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2018 14:20 | Son Güncelleme

Sperm donörlüğü, bekar kalmak ama aynı zamanda anne olmak isteyen kadınların arasında oldukça yaygın. ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan 27 yaşındaki genç adamın mesleği sperm donörlüğü, daha amiyane bir tabirlerle damızlık!

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

ABD'li Kyle Gordy'nin sosyal medya sayfası pozitif çıkan gebelik testleriyle dolu ve bunu göstermekten gurur duyuyor.

Gordy's kadınlarla buluşuyor, onlarla birkaç gün geçiriyor karşılığında seks yapıyor ve seyahat ediyor.

Şimdiye kadar 18 çocuğu olduğunu belirten Gordy, geçtiğimiz bir kaç ay içinde bu sayıya daha fazlasının da eklenebileceğini söylüyor.

Gordy bu işe dört yıl önce Facebook'a verdiği bir ilanla başlamış.

Genç adam "Ben bayağı popüler bir adamım. Her ay en az 100 kadın yardım için kapımı çalıyor. Yüksek talep görüyorum. Herkese yetişemiyorum tabii, her ay iki ila beş kadını hamile
bırakabiliyorum." diyor ve bu hizmetten para almadığını ekliyor.

Gordy hem bekar annelerle hem de çocuk sahibi olamayan çiftlerle çalıştığını söylüyor.

Bazı kadınların spermi kendi içlerine şırınga ile zerk ettiklerini söylerken en az dörtte biri de seks yaparak, geleneksel yöntemle hamile kalmak istediğini söylüyor.

Şimdiye kadar hiç yurtdışına çıkmadığını söyleyen Gordy "Eğer biri beni İngiltere'ye isterse oraya gitmekten de memnun olurum. Kuzey Kore ve savaş bölgeleri haricinde her yere giderim." diyor.

Müşterilerinin yaşının 18-42 arasında değiştiğini söyleyen Gordy geleneksel baba rolü üstlenmediği için memnun olduğunu söylüyor.

İlerleyen yıllarda tüm çocuklarının katılacağı dev bir babalar günü partisi düzenlemek istediğini söyleyen Gordy alkol, sigara ve uyuşturucu kullanmadığını söylüyor. Kahve içmediğini ve sadece sperm üretimine dost gıdalar tükettiğini belirtiyor.

Şu sıralar üniversiteye devam ettiğini belirten genç adam iki kardeşinin de mühendis olduğunu vurguluyor.

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sperm donörlüğü babalık Los Angeles damızlık ABD Kyle Gordy

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