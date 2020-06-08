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27 yaşında koronavirüs yenik düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 07:57 | Son Güncelleme

Bursa'da yaşayan 27 yaşındaki Muhammet Taha Kaygusuz, koronavirüs nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları'nda görev yapan Kaygusuz, son paylaşımında 'Dua istiyorum' demişti.

27 yaşında koronavirüs yenik düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde oturan evli ve iki çocuk babası Muhammet Taha Kaygusuz’un, bir süre önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İstanbul’da özel bir hastanede koronavirüs tedavisine alınan Kaygusuz, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı ve burada tedavisine entübe edilerek devam edildi.

SON PAYLAŞIMINDA DUA İSTEMİŞTİ

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımına 'Dua istiyorum' notu düşen Kaygusuz, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Bir dönem Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları'nda görev yapan Kaygusuz'un vefatının ardından ilçe başkanlığı taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Saadet Partisi İnegöl İl Genel Meclisi Eski üyesi, Refah Partisi İnegöl eski İlçe Başkanlarından Mehmet Kaygusuz’un oğlu ve Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları’nda bir dönem görev yapmış teşkilat mensubumuz Muhammet Taha Kaygusuz kardeşimiz koronavirüs sebebiyle vefat etmiştir. Merhum kardeşimize Cenab-ı Haktan rahmet, başta Mehmet Kaygusuz bey olmak tüm ailesine sabır ve başsağlığı niyaz ederiz."

(DHA)

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