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27 yaşındaki gençten 46 gündür haber alınamıyor

17.03.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde gittiği babasının evinde bir anda ortadan kaybolan 27 yaşındaki gençten 46 gündür haber alınamıyor.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde gittiği babasının evinde bir anda ortadan kaybolan 27 yaşındaki gençten 46 gündür haber alınamıyor. Gencin gözü yaşlı ailesi ise evlatlarından gelecek güzel haberi bekliyor.
Dinar ilçesine bağlı Pınarbaşı mahallesinde geçtiğimiz 31 Ocak 2021’de baba evinden kaybolan Barış Çağlar’ın gözü yaşlı ailesi evlatlarının bulunmasını istiyor. Çağlar’ın bir anda ortadan kaybolması sonrası ailenin ihbarı ile Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Dinar İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından bölgede arama çalışması başlatılsa da bir sonuç alınamadı. Baba Erdal Çağlar, Isparta’da ikamet eden oğlu Barış Çağlar’ın 1 hafta önce ailesiyle birlikte Dinar’a ziyarete geldiklerini ve aynı günün akşamı ortadan kaybolduğunu söyledi.

Baba Çağlar, “Çocuğumuzun kayıp olarak değil de kaçırılma olayı olarak aranmasını istiyoruz”
Oğlunun 31 Ocak’tan beri 46 gündür kayıp olarak arandığını kaydeden Baba Çağlar, “Bizim düşüncemize göre Barış Çağlar’ın normal bir kayıp olayı olduğunu düşünmüyoruz. Sebebi ise aracın terk edilmiş bir vaziyette bulunmasıdır. Hiç kimse aracını ıssız bölgede bırakıp gitmez. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaybolduğu düşünülen bölge özel köpekler eşliğinde arandı. Ancak hiçbir iz bulunamadı. Yetkililerimizde Allah rızası için yardım bekliyoruz, iki çocuğu var. Ben kendim kanser hastasıyım, hanımın rahatsız. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çocuğumuzun kayıp olarak değil de kaçırılma olayı olarak aranmasını istiyoruz. Çünkü kaçırıldığı apaçık ortada” dedi.

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