"27. Yıl Dönümünde Hocalı Soykırımı" konferansı

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, "Türkiye ve Azerbaycan birlikte oldukça Hocalı'nın tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

İbrahim, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca düzenlenen "Türk Dünyası Salı Konferansları" kapsamında "27. Yıl Dönümünde Hocalı Soykırımı" başlıklı konferansta konuştu.

Hocalı'da 27 yıl önce yapılan katliamın 99 yıl önce Kahramanmaraş, Iğdır, Kars, Erzurum ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan hadiselerin benzeri olduğunu söyleyen İbrahim, "Bizim Türk olmamız, onların bizim annelerimize, kardeşlerimize, bizim bacılarımıza bu vahşeti yapmaları için yeterliydi." şeklinde konuştu.

Kimseye zulüm etmediklerini, sadece kendilerini savunduklarını ve mazlumun yanında olduklarını vurgulayan İbrahim, buna rağmen Hocalı'daki gibi vahşetlere maruz kaldıklarını kaydetti.

İbrahim, "Eğer Ermenilerin bize tekrar zulüm etme fikri varsa da bunu engellemek için tek bir yolumuz var. O da güçlü olmaktır." dedi.

- Karşılıklı dayanışma vurgusu

Sadece askeri yönden değil, eğitim, ekonomi, dış politika, kültür alanlarında da güçlü olmaları gerektiğinin altını çizen İbrahim, Azerbaycan ile Türkiye'nin halihazırda bu bakımdan güçlü durumda ve karşılıklı dayanışma içinde olduklarını belirtti.