HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü

27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü

26.11.2020 10:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan’ın çekildiği Karabağ’ın Ağdam kenti harabeye döndü.Yaklaşık 27 yıl Ermenistan işgalinde kalan ve işgalden önce 143 bin kişinin yaşadığı Ağdam kentinde neredeyse yapılar tamamen yıkılmış durumda.

Ermenistan’ın çekildiği Karabağ’ın Ağdam kenti harabeye döndü.
Yaklaşık 27 yıl Ermenistan işgalinde kalan ve işgalden önce 143 bin kişinin yaşadığı Ağdam kentinde neredeyse yapılar tamamen yıkılmış durumda. İlk Dağlık Karabağ Savaşı ve sonrasında hayalet şehre dönen Ağdam Ermenistan tarafından harabeye döndü. Ağdam’ın merkezinde bulunan Ağdam Cuma Camii, Ermenilerin çekildiği kentteki yıkılmayan birkaç binadan biri. Ağdam Cuma Camii, Ermenilerin Azerbaycan’a karşı öfkesini ve Azerbaycan’ın tarihi yapılarına uğrattıkları zararı göz önüne sererken, caminin duvarlarına ve iç kısmıma Ermeniler tarafından zarar verildi.

“27 yıl Ağdam’a hasret kaldık”
Azerbaycan’ın Ermenistan’ın karşı saldırılarına karşı başlattığı operasyonlar neticesinde Ermenistan’ın bölgeden ayrılarak topraklarını Azerbaycan’a iade etmesine karar verilmişti. Ağdam’ın da Azerbaycan tarafına verilmesinin ardından bölge halkı 27 yıllık işgalin ardından anavatanlarına dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
Ağdam’da güzel hatıralarının olduğunu belirten Arzu Rahimova, “27 yıl hasret çektik, sabrettik ve çok şükür bugün Ağdam’dayız. Allah bize bugünleri görmeyi nasip etti. Benim en büyük dileğim köyümüze giderek Haçın Nehrinin kıyısında torunlarımla vakit geçirmek. Onlara buraların bizin vatanımız, toprağımız olduğunu anlatmak. Bütün anneler, herkes cumhurbaşkanına teşekkür ediyor. Ona çok minnettarız” diye konuştu.

Okul harabeye döndü
27 yıl sonra kendi topraklarına geri döndüğünü vurgulayan Ceyran Aliyeva, “Cesur askerlerimiz ve başkomutanımız sayesinde topraklarımıza geri döndük. Ne Ermeni halkı, ne de Ermeni yönetimi Ağdam’ı bu hale getirdikleri için sevinmesinler. Çünkü, biz Ağdam’ı yeniden inşa edeceğiz. Bu camiyi benim akrabam inşa ettirdi. Onun torunları da buraya gelmek için sabırsızlanıyorlar. Ağdam çok güzel bir şehirdi ve eşi benzeri yoktu” dedi.
Rusya’nın ara buluculuğuyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan güçleri Ağdam ilini 20 Kasım’da Azerbaycan’a teslim etti.
Bölgede Rus barış güçlerinin devriye gezdiği gözlemlendi.
İşgalden önce 143 bin kişinin yaşadığı Ağdam 23 Temmuz 1993’te Ermenistan güçleri tarafından işgal edildi ve yerleşim merkezi tamamen harap edilerek şehir nüfusu Azerbaycan’ın doğu bölgelerine göç etmeye zorlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Bebek yükleniyor''Bebek yükleniyor'
Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...
14 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!14 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Aşı gönüllüsü Prof. Dr. Necmettin Ünal'dan koronavirüs aşısı çıkışı: Aşı tercih etme lüksüne sahip değiliz

Aşı gönüllüsü profesörden kritik 'koronavirüs aşısı' çıkışı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan koronavirüs testi uyarısı: 6 gün bekleyin

Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis cezası

Antalya Milletvekili Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis cezası!

Vaka sayıları artan Edirne'de sık sık komşu ziyaretlerinin sonlandırılması anonsları yapılıyor

Bakan Koca o ilin de ismini vermişti! Anonslar yankılanıyor

Eşi tarafından yakılarak öldürülmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Eşi tarafından yakılarak öldürülmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Başkan Böcek'ten bir iyi haber daha: Kısa zamanda taburcu olabilir

Başkan Böcek'ten bir iyi haber daha: Kısa zamanda taburcu olabilir

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.