27 yıl Ermenistan işgalinde kalan Ağdam şehri nerdeyse harabeye döndü

Ermenistan’ın çekildiği Karabağ’ın Ağdam kenti harabeye döndü.

Yaklaşık 27 yıl Ermenistan işgalinde kalan ve işgalden önce 143 bin kişinin yaşadığı Ağdam kentinde neredeyse yapılar tamamen yıkılmış durumda. İlk Dağlık Karabağ Savaşı ve sonrasında hayalet şehre dönen Ağdam Ermenistan tarafından harabeye döndü. Ağdam’ın merkezinde bulunan Ağdam Cuma Camii, Ermenilerin çekildiği kentteki yıkılmayan birkaç binadan biri. Ağdam Cuma Camii, Ermenilerin Azerbaycan’a karşı öfkesini ve Azerbaycan’ın tarihi yapılarına uğrattıkları zararı göz önüne sererken, caminin duvarlarına ve iç kısmıma Ermeniler tarafından zarar verildi.

“27 yıl Ağdam’a hasret kaldık”

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın karşı saldırılarına karşı başlattığı operasyonlar neticesinde Ermenistan’ın bölgeden ayrılarak topraklarını Azerbaycan’a iade etmesine karar verilmişti. Ağdam’ın da Azerbaycan tarafına verilmesinin ardından bölge halkı 27 yıllık işgalin ardından anavatanlarına dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ağdam’da güzel hatıralarının olduğunu belirten Arzu Rahimova, “27 yıl hasret çektik, sabrettik ve çok şükür bugün Ağdam’dayız. Allah bize bugünleri görmeyi nasip etti. Benim en büyük dileğim köyümüze giderek Haçın Nehrinin kıyısında torunlarımla vakit geçirmek. Onlara buraların bizin vatanımız, toprağımız olduğunu anlatmak. Bütün anneler, herkes cumhurbaşkanına teşekkür ediyor. Ona çok minnettarız” diye konuştu.