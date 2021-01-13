HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 27 yıl hapis cezası bulunan firari cezaevine götürülürken el salladı

27 yıl hapis cezası bulunan firari cezaevine götürülürken el salladı

13.01.2021 09:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde birçok suçtan hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan firari saklandığı portakal bahçesindeki kulübede yakalandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde birçok suçtan hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan firari saklandığı portakal bahçesindeki kulübede yakalandı. Tutuklanan firari basın mensuplarına el salladı.
Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan M.T., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ekipleri tarafından saklandığı portakal bahçesindeki kulübede yakalandı.
Sağlık kontrolünün ardından Kozan Adliyesine getirilen M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan M.T, adliye çıkışı basın mensuplarına el salladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Koronavirüs aşı randevu sistemi devreye girdiKoronavirüs aşı randevu sistemi devreye girdi
Meryem suresinin meali ve faziletleriMeryem suresinin meali ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

İZBAN'ın çarptığı genç, hayatını kaybetti

İZBAN'ın çarptığı genç, hayatını kaybetti

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Filtreli maske kullananlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Ortama virüs yayıyor

Filtreli maske kullananlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor

Edirne'de sağanak yağmur! Nehir taştı, AFAD ekipleri bölgede

Edirne'de dehşet anları! AFAD ekipleri kurtardı

Günlerce kabusu yaşadılar! Tecavüz edilip, fuhuş yaptırılan Özbek kadınlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Günlerce kabusu yaşadılar! Tecavüz, fuhuş...

Kiralık araç kullananlar dikkat! Trafik cezası artık araç kiralayana yazılacak

Kiralık araç kullananlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu

'Pes' dedirten olay! Roma dönemine ait mezarda bulundu

Koronavirüs aşı randevu sistemi! MHRS veya ALO 182'den randevu başvurusu yapılıyor

Koronavirüs aşı randevu sistemi devreye girdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.