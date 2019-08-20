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27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, uyurken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 13:28 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 'parada sahtecilik' ve 'nitelikli yağma' suçlarından kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari Yılmaz K.

27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, uyurken yakalandı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 'parada sahtecilik' ve 'nitelikli yağma' suçlarından kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari Yılmaz K. (29), polis ekiplerince evinde uyurken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'parada sahtecilik' ve 'nitelikli yağma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari Yılmaz K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Yılmaz K.'nin, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi'nde kaldığını belirledi. Eve baskın yapan polisler, Yılmaz K.'yi kaldığı akrabasının evinde uyurken yakaladı. Gözaltına alınan Yılmaz K., Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü.

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