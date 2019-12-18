27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi, doğum lekesiyle ailesini arıyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrenen Dilek Yakar (28), gözünün altındaki doğum lekesi ve bebeklik fotoğraflarıyla, gerçek ailesinin peşine düştü.

Antalya'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Dilek Yakar, 20 Mart 1991 tarihinde Kepez ilçesindeki özel bir doğum kliniğinde dünyaya geldi. Ancak evlilik dışı dünyaya geldiği için anne- babası tarafından kliniğe terk edildi. İddiaya göre kadın doğum uzmanı Doktor F.Ö. ile aynı klinikte görev yapan ebe tarafından düzenlenen raporla, Zekiye-Arif Yakar çiftine evlatlık verildi. 27 yıl boyunca gerçeği saklayan aile, 1.5 yıl önce ise, Dilek Yakar'ın evlatlık olduğu yönündeki söylentilerin artması üzerine gerçeği kızlarına anlattı.

DOĞUMU YAPTIRAN DOKTOR İNTİHAR ETMİŞ

Yakar da gerçek ailesinin izini sürmeye başladı. Doğum raporuyla evlatlık verildiği için en kolay yolun Doktor F.Ö. olduğunu düşündü. Ancak doktorun yıllar önce intihar ederek yaşamına son verdiğini öğrendi. Bunun üzerine doktorla birlikte doğum belgesini hazırlayan ebenin peşine düştü. Kaş'ta bir köyde yaşadığını öğrendiği ebenin yanına giden Yakar, 80 yaşındaki kadının alzheimer hastası olması nedeniyle hiçbir şey hatırlalamasıyla bir kez daha yıkıldı.