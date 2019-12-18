HABER

27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi, doğum lekesiyle ailesini arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 16:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrenen Dilek Yakar (28), gözünün altındaki doğum lekesi ve bebeklik fotoğraflarıyla, gerçek ailesinin peşine düştü.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrenen Dilek Yakar (28), gözünün altındaki doğum lekesi ve bebeklik fotoğraflarıyla, gerçek ailesinin peşine düştü.

Antalya'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Dilek Yakar, 20 Mart 1991 tarihinde Kepez ilçesindeki özel bir doğum kliniğinde dünyaya geldi. Ancak evlilik dışı dünyaya geldiği için anne- babası tarafından kliniğe terk edildi. İddiaya göre kadın doğum uzmanı Doktor F.Ö. ile aynı klinikte görev yapan ebe tarafından düzenlenen raporla, Zekiye-Arif Yakar çiftine evlatlık verildi. 27 yıl boyunca gerçeği saklayan aile, 1.5 yıl önce ise, Dilek Yakar'ın evlatlık olduğu yönündeki söylentilerin artması üzerine gerçeği kızlarına anlattı.

DOĞUMU YAPTIRAN DOKTOR İNTİHAR ETMİŞ

Yakar da gerçek ailesinin izini sürmeye başladı. Doğum raporuyla evlatlık verildiği için en kolay yolun Doktor F.Ö. olduğunu düşündü. Ancak doktorun yıllar önce intihar ederek yaşamına son verdiğini öğrendi. Bunun üzerine doktorla birlikte doğum belgesini hazırlayan ebenin peşine düştü. Kaş'ta bir köyde yaşadığını öğrendiği ebenin yanına giden Yakar, 80 yaşındaki kadının alzheimer hastası olması nedeniyle hiçbir şey hatırlalamasıyla bir kez daha yıkıldı.

TEK İPUCU DOĞUM LEKESİ

Bir kardeşi olabileceği heyecanını yaşadığını söyleyen Dilek Yakar'ın elindeki tek ipucu ise sağ gözünün altında doğum lekesi. Bebeklik fotoğrafları ve doğum lekesiyle biyolojik ailesini arayan Dilek Yakar, “Şimdiki ailem, 10 yıl boyunca çocukları olmadığı için beni evlatlık edinmiş. Herhangi bir rapor ya da resmi evrak yok. Beni dünyaya getiren doktorun çok fazla bu tür olaylara karıştığını duydum. Benden başka çocuklar olduğunu da düşünüyorum. Bir yıl boyunca çok zor günler geçirdim. Gerçek ailemi bulmak istiyorum. Gerçek soy bağımı bilmek istiyorum. En büyük ihtiyacım kardeş. Bir kardeşimin olmasını istiyorum. Gözümün altında gül beni var. İsterlerse beni tanıyıp, bulabilirler" diye konuştu.

Yakar, gerçek ailesinin ortaya çıkmaması halinde yapacak bir şeyi olmadığını, her şeyi kabullenerek yaşantısına devam edeceğini kaydetti.

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
AÜ’den sosyal medya için bilimsel araştırmaAÜ’den sosyal medya için bilimsel araştırma
Kaçamadan yakayı ele veren gaspçı tutuklandıKaçamadan yakayı ele veren gaspçı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Tuzla-Galatasaray maçına damga vuran dil!

Tuzla-Galatasaray maçına damga vuran dil!

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Kritik genelge yayınlandı

Kritik genelge yayınlandı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... O kavşakta düzenleme çalışmaları başladı

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... Bu sabah başladı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç ile ilgili yeni gelişme!

Ceren'in katili Özgür Arduç ile ilgili yeni gelişme!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı!

Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü! 1 ölü,1 yaralı

İnşaat halindeki okulda iskele çöktü! 1 ölü,1 yaralı

Trabzon'da 11 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi

Trabzon'da 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Metin Topuz hakkında ikinci kez zorla getirme kararı

Metin Topuz hakkında flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.