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27 yıl sonra mezrasına dönen adamı darbedip evini yaktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 15:25 | Son Güncelleme

Batman'da, 27 yıl önce göç ettiği memleketi Oymataş köyü Sincan mezrasına dönen 82 yaşındaki Mahmut Yalçın, mezrada ev yaptırmasını istemeyen kişilerce darbedildi, ardından temeli atılan evi yakıldı - Yalçın: - "Saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundum"

Batman'ın Oymataş köyü Sincan mezrasına 27 yıl sonra dönen 82 yaşındaki Mahmut Yalçın, mezrada ev yaptırmasını istemeyen kişilerce darbedildi, ardından temeli atılan evi yakıldı.

Yalçın, 1992 yılında ayrıldığı memleketi Oymataş köyünün Sincan mezrasına dönerek, kendisine bir ev yaptırmak istedi.

İlgili yerlerden aldığı ruhsat ve izinle ev yaptırmaya başlayan Yalçın ile köye dönmesini istemeyen bazı kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonucu Yalçın taş ve sopalarla darbedildi.

Yalçın'ın, özel bir hastanede tedavisi sürerken, bu kez de temeli atılan evi yakıldı.

Yangın Batman Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

- Saldırganlar hakkında suç duyurusu

Yalçın, yaptığı açıklamada, evinin, köye dönmesini istemeyen kişiler tarafından yakıldığını savundu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden aldığı yapı ruhsatı ve İl Özel İdaresi'nin izni, köy muhtarının bilgisi ile ev inşasına başladığını belirten Yalçın, buna rağmen köyde ev yapmasına bazı köylülerin izin vermediğini söyledi.

Yalçın, ev yaptırdığı sırada kendisine karşı çıkan köylülerce tehdit edildiğini savunarak, "Saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundum." dedi.

Oymataş köyü muhtarı Veysi Şaşmaz da Yalçın'ın 27 yıl sonra köyüne geri döndüğünü, eski evinin yerine yeni bir ev yapmak için temel kazdığını belirtti.

Yalçın'ın önce, "Mera alanına ev yapıyor' diye Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne şikayet edildiğini, yapılan incelemelerin ardından buranın mera olmadığının belirlendiğini aktaran Şaşmaz, daha sonra aynı kişilerin bu kez de İl Özel İdare'ye "imara aykırı ev yapıyor" diye şikayette bulunduğunu kaydetti.

Şaşmaz, aynı kişilerin bu kez de Yalçın'ı, Milli Emlak Müdürlüğüne şikayet ettiğini anlatarak, "Buradan da bir sonuç alamadılar. Bu arada Mahmut dayı gerekli kurumlardan yapı izin belgesini almış ve bize getirmişti. Biz de muhtarlık olarak uygun gördükten sonra inşaatına başladı." diye konuştu.

Yalçın'ın darp sonucu hastanelik edildiğini dile getiren Şaşmaz, şöyle devam etti:

"Resmiyette Mahmut dayıyı engelleyemeyen aynı kişiler bu kez de kepçe ile inşaatının önünü kazarak ev yapacaklarını söylemiş ve tartışma çıkmış. Daha sonra da Mahmut dayıyı darbettiler. Mahmut dayı hastaneye kaldırıldı, yoğun bakımda tedavi görürken, aynı gece evi ateşe verildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını söndürdü ama temeli atılan yapı kullanılamaz hale geldi."

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Batman ev oymataş köyü sincan mezrası terör yakma

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