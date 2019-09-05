27 yıldır dünyanın dört bir tarafına okul üniforması üretiyorlar

Gaziantep’te 27 yıldır okul üniforması üreten Baharoğlu Giyim, ürettiği üniformaları Türkiye’nin dört bir yanına satarken dünyanın da pek çok noktasına da ihraç ediyor. Firma okullara üniforma yetiştirmek için gece gündüz mesai yapıyor.

Okulların açılmasına sayılı günler kala çarşı pazardaki hareketlilik artarken okul üniforması üreten fabrikalarda da yoğun mesai yapılıyor. Gaziantep’te yaklaşık 27 yıldır okul üniforması üreten Baharoğlu Giyim, okula başlayacak öğrencilere kıyafet yetiştirmek için hummalı bir çalışma yapıyor.

Kentte çeyrek asırdan fazladır faaliyet gösteren ve toplam 700’e yakın kişiye istihdam sağlayan Baharoğlu Giyim, okulların açılacağı güne öğrenci üniforması yetiştirmek için gece gündüz mesai yapıyor. Ürettiği okul üniformaları ile tek başına Türkiye ihtiyacının yüzde 12-13’lük kısmını karşılayan Baharoğlu, aynı zamanda ürünlerini Avrupa, Afrika, Amerika ve Türki Cumhuriyetlerdeki pek çok ülkeye de ihraç ediyor. “27 yıldır okul kıyafeti işindeyiz”

Yaklaşık 27 yıldır okul kıyafeti ürettiklerini ve bu konuda branşlaştıklarını belirten Baharoğlu Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baharoğlu, “Yaklaşık 27 yıldır okul kıyafetleri ve üniformaları üretiyoruz. Bu alanda uzun zamandır da branşlaşmış durumdayız. Ürettiğimiz kıyafetleri ilk etapta Gaziantep’te satıyorduk. Sonrasında ise Türkiye geneline ve dünyadaki 15-20 ülkeye satış yapmaya başladık. Şu an Türkiye’deki okul üniforması piyasasının yüzde 12-13’lük kısmını biz üretiyoruz” dedi.

“Yetiştirmek için yoğun mesai yapıyoruz”

Okul üniforması üretim çalışmalarının yoğun mesai gerektirdiğini vurgulayan Mehmet Baharoğlu, “Okul kıyafeti üretim işi yoğun mesai gerektiren bir iştir. O yüzden biz bu konudaki çalışmalarımıza birinci aydan itibaren başlıyoruz. O aydan itibaren siparişleri gelmeye ve üretim yapılmaya başlanıyor. Daha sonrasında ise yapılan üretimler bu döneme kadar teslim ediliyor. Sonrasında ise perakendeciler yoğunluk yaşamaya başlıyor. Biz de bu süreçte eksik ürün siparişlerini alıp üretimini yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Okul üniformalarında fiyatlar ne durumda

Okul üniformalarının fiyatlarından da bahseden ve fiyatların ürüne göre değişim gösterdiğini aktaran Baharoğlu, “Okul üniformalarında ürüne göre fiyat değişimi oluyor. Bir tişört bir pantolon alan okullar var. Bu da fiyat olarak 70-100 lira arasına tekabül ediyor. Bazı okulların ise şortu ve eşofman takımları da oluyor. Bunlar da eklenince fiyatlar 200-225 liralara kadar çıkıyor. Özel okulların kıyafetlerinde ise detaylar daha fazla ve özellikler daha çok olduğu için oradaki fiyatlar ise 400-500 lirayı buluyor” şeklinde konuştu.