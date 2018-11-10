HABER

270 yıllık çınar ağacının zarar görmemesi için yol projesi değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 15:57 | Son Güncelleme

SAKARYA'da, D-100 Karayolu ve 1'inci Organize Sanayi Bölgesi arasında yapılan yolun güzergahı, 270 yaşındaki çınar ağacının zarar görmemesi için değiştirildi.

270 yıllık çınar ağacının zarar görmemesi için yol projesi değişti

Aziz GÜVENER/ARİFİFE (Sakarya),(DHA)- SAKARYA'da, D-100 Karayolu ve 1'inci Organize Sanayi Bölgesi arasında yapılan yolun güzergahı, 270 yaşındaki çınar ağacının zarar görmemesi için değiştirildi. Hizmet ederken tabiat varlıklarının korunması gerektiğini belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, "Bu tescilli bir ağaç. Zarar görmemesi için düz giden yola kavis verdik. Yol yaparken tabiatın bize bahşettiği güzellikleri korumak gerekir" dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesindeki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi ve D-100 Karayolu arasındaki ulaşımın sağlanması için bir süre önce bölünmüş yol çalışmalarına başladı. 40 metre genişliğindeki yolun projesi, güzergahta bulunan 270 yaşındaki çınar ağacının zarar görmemesi için değiştirildi. Ağacın bulunduğu yere denk gelen yola kavis verildi. Projede neredeyse sona gelindi.
İl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1997 yılında tescil edilen ağaç ve dallarını yok olmaktan kurtaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, hizmet ederken tabiatın güzelliklerinin korunması gerektiğini belirtti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle çevreye, doğaya her alanda çok dikkatli davrandıklarını ifade eden Zeki Toçoğlu, "Doğanın ve tabiatın korunması açısından çok dikkatli davranan bir belediyeyiz. Burada, aslında bizim organize sanayi bölgesine yaptığımız duble bir yol çalışmamız var. Bu çalışma sırasında yaklaşık 270 yıllık bir çınar ağacı, tescilli bir ağacımız. Dalları da yola doğru olduğundan, yolumuzu ağaca zarar vermemek için daha düz giden bu yolumuzu biraz kavisli çevirerek ağacı da dalları da kurtarmış olduk. Bu tescilli bir ağacımız. Bir yandan OSB yollarını yaparken bir yandan da tabiatın bize bahşettiği bu güzellikleri de korumak gerektiğine inandığımız için böyle bir çalışma yaptık, güzel de oldu, ağacımızı kurtarmış olduk" dedi.

FOTOĞRAFLI

270 yıllık çınar ağacının zarar görmemesi için yol projesi değişti270 yıllık çınar ağacının zarar görmemesi için yol projesi değişti270 yıllık çınar ağacının zarar görmemesi için yol projesi değişti270 yıllık çınar ağacının zarar görmemesi için yol projesi değişti

PARTNERTürkiye güzeli Çin'e uçtu!Türkiye güzeli Çin'e uçtu!
Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandıEmniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandı
İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktıİznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

İlginizi Çekebilir

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandı

Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandı

Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlama hakkında açıklama

Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlama hakkında açıklama

Adana'da deprem (Kandilli son depremler)

Adana'da deprem (Kandilli son depremler)

Nagehan Alçı'nın Atatürk yazısında 'maço' ifadesinin yer aldığı bölüm değiştirildi

Nagehan Alçı'nın Atatürk yazısında 'maço' ifadesinin yer aldığı bölüm değiştirildi

Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ilk! Çok tartışılmıştı, bugün kullanılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ilk! Çok tartışılmıştı, bugün kullanılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.