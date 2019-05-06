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270 yıllık Ramazan topu geleneğinin yerini ses bombası aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 22:27 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 1750 yılında Sultan 1.

270 yıllık Ramazan topu geleneğinin yerini ses bombası aldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 1750 yılında Sultan 1. Mahmut döneminde İstanbul’dan ilçeye gelen Hacı Bin Saidi Hüseyin (Hacı Hüseyin) tarafından başlatılan Ramazan topu geleneğinin yerini gelişen teknoloji ile ses bombası aldı.
1750 yılında İstanbul’dan Alaplı’ya gelen Hacı Bin Saidi Hüseyin’in emri ile Ramazan aylarında iftar ve sahur saatleri topla duyurulmaya başlandı. İlçede 270 yıllık Ramazan topu geleneğinin yerini teknolojinin gelişmesi ile ses bombası aldı. Ramazan ayında topun içine doldurulan bezlerin etrafa saçılarak kirliliğe sebep olması nedeniyle yerine ses bombası uygulaması başlatıldı. Ses bombası, iftar ve sahur vakitlerinde bir zabıta kontrolünde patlatılıyor.
Vatandaşlar, ses bombası uygulamasının çevre kirliliğini önlediğini belirterek, "Ses bombası uygulaması çevreyi koruma adına güzel bir uygulamadır. Fakat geleneksel Ramazan topunun o tok sesini özledik. Ses bombası Ramazan topu ile aynı tadı vermiyor. O eski geleneksel Ramazan topunun sahile konmasıyla beraber orada patlatılmasını istiyoruz" diye konuştular.

270 yıllık Ramazan topu geleneğinin yerini ses bombası aldı

270 yıllık Ramazan topu geleneğinin yerini ses bombası aldı

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