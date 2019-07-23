271 milyon sahte dolar basmak için 3 milyon lira harcamışlar

Müslim SARIYAR - İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube ve Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen sahte dolar operasyonuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Soruşturmada FETÖ/PDY üyeliği nedeniyle Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden ihraç edilen Bülent Ç’nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gerçeğini aratmayan sahte dolarla ilgili şebeke elemanlarının yaklaşık 3 milyon TL harcayarak yurtdışından makine getirdikleri öğrenildi.

Esenyurt’ta bir baskı tesisinde ele geçirilen 271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Sahte dolar operasyonuna ilişkin firari olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken gözaltına alınanların ise sorgusu sürüyor. Aralarında FETÖ’den ihraç bir komiserin de bulunması nedeniyle sahte dolarların FETÖ’nün mali kaynağı olup olmadığı ise araştırılıyor.

BASKI MALZEMELERİ İÇİN 3 MİLYON TL HARCAMIŞLAR

Operasyon anı görüntüleri ortaya çıkan sahte dolarlar için şebeke elemanlarının yurtdışından para basımında kullanılan makine ve malzemeleri getirttiği öğrenildi. Yaklaşık 3 milyon TL harcama yaptıkları da tahmin edilen şebeke elemanlarının hazırladıkları dolarların gerçeğine birebir benzediği ve ayırt edilmekte güçlük çekildiği öğrenildi.