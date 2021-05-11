HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 273 milyon yıllık 'yaşayan fosiller' bulundu

273 milyon yıllık 'yaşayan fosiller' bulundu

11.05.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya açıklarında, bilim insanlarının gözlerinden bir şekilde kaçan 273 milyon yıllık 'yaşayan fosiller' keşfedildi.

273 milyon yıllık 'yaşayan fosiller' bulundu

Bilim insanları, Japonya'nın Honşu ve Şikoku adalarının yakınlarında, okyanus yüzeyinin 100 metre altında gelişen iki deniz canlısı arasında simbiyotik bir ilişki keşfetti.

273 milyon yıl boyunca okyanus tabanında gelişen bu canlıların fosil kayıtlarından insanlık tarihinden çok daha uzun süre gözlerden ırak hayatta kalmayı başardıkları belirtildi.

lilowce_korolawce

Araştırmacılar, "Bu örnekler bir krinoid (konakçı) ve bir heksakoral (epibiont), yakın zamanda gerçekleşen bir sin vivo ilişkisinin ilk ayrıntılı kayıtlarını ve incelemelerini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Krinoidler ve mercanlar, milyonlarca yıl önce uzun, simbiyotik bir ilişkiyi paylaştılar; burada mercanlar, deniz tabanından daha yükseğe tırmanmak için krinoidleri kullanarak okyanus akıntılarında bulunan daha fazla yiyeceğe erişim elde ettiler.

Varşova Üniversitesi'nden paleontolog Mikolaj Zapalski öncülüğündeki Polonya-Japon ortak araştırma ekibi, Paleozoyik dönemden kalma bu fosillere, iç yapılarına göz atmak için mikrotomografi kullanarak taramadan önce stereoskopik mikroskop kullanarak 'el değmeden' bir inceleme yaptı.

Araştırmacılar, türleri belirlemek için DNA barkodu kullanarak invaziv olmayan araştırmalarını tamamladılar.

Yeni keşfedilen bu örneklerin, deniz kabuklularının iskeletlerinin yapısını değiştirmediğini keşfeden araştırmacılar, bunun da da fosil kayıtlarından neden bu kadar uzun süre kaybolduklarına dair olası bir ipucu sağladığını ve yumuşak yapılı organizma fosillerinin gözden kaçacak kadar ender olduklarını belirttiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Tepki çeken sözler sonrası... Aşk bitti! Tepki çeken sözler sonrası...
Tehlikeli anlar! Ölüme meydan okuduTehlikeli anlar! Ölüme meydan okudu
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Japonya

En Çok Okunan Haberler

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

'Uyuşturucu baronu' Nayır hayatını kaybetti

'Uyuşturucu baronu' Nayır hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan tepki: İsrail'in yaptığı katliamdır

Kılıçdaroğlu'ndan tepki: İsrail'in yaptığı katliamdır

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.