28 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın, gerek kamuoyunun gerekse tüm siyasi yelpazenin büyük saygı duyduğu Arizona Senatörü John McCain'in ölümünü, siyasi bir çekişmeye çevirdiğini yazıyor. Gazete, standart Washington protokolu gereği bir Kongre üyesi yaşamını yitirdiğinde defnedilinceye kadar tüm resmi binalarda bayrakların yarıya indirildiğini, ancak Beyaz Saray'ın Pazartesi günü bu geleneği bozmasının büyük tartışma yarattığını yazıyor. Habere göre birçok çevre, bayrak polemiği nedeniyle Trump'ı suçluyor. Trump, kısa süre önce de McCain'in adını taşıyan savunma yasasını imzalarken birçok konuda anlaşamadığı saygın senatörün adını anmamış ve McCain Cumartesi günü yaşamını yitirdikten sonra yayınladığı açıklamada McCain'in ordudaki ve Kongre'deki hizmetlerini ve mirasını yüceltmek yerine sadece ailesine yönelik taziye ifadelerine yer vermişti. Öte yandan Amerika'daki eski muharipleri temsil eden en büyük kurum olan American Legion'ın Trump'a hitaben kaleme aldığı mektupta bayrakların yeniden yarıya indirilmesini talep etmesi üzerine Beyaz Saray, protokolun gereğini yerine getirdi, Trump ise iki gün sessiz kalmanın ardından McCain'in siyasi mirasını anan bir açıklama yayınladı. Gazete, Trump'ın McCain için düzenlenecek törenlere katılmayacak olmasının Başkanın adeta ”istenmeyen kişi” ilan edildiğinin ve Washington'daki siyasi bölünmüşlüğün ne kadar derinleştiğinin göstergesi olduğu yorumunda bulunuyor.
Wall Street Journal ise Amerika'nın Meksika'yla vardığı ticari anlaşmanın ayrıntılarına yer veriyor. Gazete, Meksika'yla yapılan anlaşmayla Trump'ın NAFTA olarak bilinen Kuzey Amerika Ticaret İttifakı'nı revizyondan geçirme amacına bir adım daha yaklaştığını, ancak Kanada'yı anlaşma dışı bırakma tehdidinin bu amaca gölge düşürdüğünü yazıyor. Habere göre anlaşmanın adını ”Amerika-Meksika Ticaret Anlaşması” olarak değiştirme önerisinde bulunan Trump, Kanada'ya ise ortak ticarete yönelik farklılıklarını gidermesi için Cuma gününe kadar süre tanıdı. Kuzey Amerika kıtasındaki ticaret kurallarını ortak bir paydada birleştirmeyi amaçlayan anlaşmanın yeni versiyonundaki en büyük farklılık, Meksika ve Kanada'nın Amerika'nın bazı para cezası uygulamalarına karşı çıkmasını zorlaştırması. Meksika'nın bu maddeyi kabul etmesine rağmen Kanada, aylardır böyle bir uygulamanın kabul edilemeyeceğini savunuyor. Trump ise Amerika'nın şart koştuğu maddeleri kabul etmemesi durumunda Kanada'nın anlaşma dışı kalıp kalmayacağını ya da ayrı bir anlaşma yapılması olasılığını ele alacaklarını söyledi. Ancak habere göre Trump, Kanada'yla yeni bir anlaşma imzalamak yerine Kanada'dan ithal edilen mallara engel koyma yoluna gitmeyi tercih edeceğe benziyor. Trump, bu konuda, ”Kanada konusunda yapabileceğimiz en kolay şey ihraç ettikleri otomobillere ek gümrük vergisi koymak olur,” şeklinde konuştu. Gazete, Amerika'yı dünyanın en büyük pazarı olarak gören Trump'ın Amerika'ya ihracat yapmak isteyen ülkeler üzerinde ciddi nüfuz sahibi olabileceğini ve kendisinden önce gelen başkanları bunu görememekle suçladığını yazıyor.
Wall Street Journal bugün ayrıca Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden önce bazı eyaletlerde yapılan ön seçimlerde Başkan Trump'ın destek verdiği aday adaylarının hemen hepsinin Cumhuriyetçi Parti'nin adaylıklarını kazandığını yazıyor. Gazete, bunun, Trump'ın parti içindeki etkisinin ne kadar yaygın olduğunu gösterdiği yorumunda bulunuyor. Habere göre Trump'ın Temsilciler Meclisi, Senato ve eyalet valiliği yarışlarında destek verdiği 37 aday adayından sadece ikisi, ön seçimlerde mağlup oldu. Trump'ı en çok eleştiren Cumhuriyetçi Partili liderlerin çoğunun ya ön seçimlerde elendikleri, ya emekli olacaklarını açıkladıkları ya da sessiz kalmayı tercih ettikleri gözleniyor. Trump'ın muhafazakar Cumhuriyetçi seçmenlerden aldığı desteğin güçlü olması ise partiyi kendi eksenine çekmesine yarıyor. Bazı uzmanlara göre Amerika'nın farklı bölgelerindeki muhafazakar seçmen, kendini, Washington'daki Cumhuriyetçiler tarafından kenara itilmiş hissediyor. Uzun yıllardır besledikleri his ve düşüncelerin Trump'ta vücut bulduğunu görmekse bu seçmenleri hareketlendiriyor. Ancak bazı uzmanlar, Trump'ın desteklediği adayların öne çıkmasının Kasım'daki ara seçimlerde ters tepebileceğini söylüyor ve kararsız ya da bağımsız seçmenlerin Demokrat Parti'ye kayabileceği uyarısında bulunuyor.
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