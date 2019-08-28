28 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Hong Kong'daki protestoların dün 80'inci güne girdiğini, böylelikle gösterilerin süre olarak 2014'te daha fazla demokrasi çağrılarının yapıldığı Şemsiye Hareketi kapsamında göstericilerin yolları kapattığı eylemleri aştığını yazıyor. Habere göre Hong Kong ve Pekin'deki yetkililerin sert tavırları ve Çin Ordusu'nun müdahale tehditlerine rağmen protestocuların bu sefer geri adım atmadıkları gözleniyor. Protestocular, aksine, polisin güç kullanımına ilişkin soruşturma açılması ve tutuklanan göstericilerin serbest bırakılması taleplerini yineliyor.
New York Times ayrıca başta Çin olmak üzere yabancı casusların networking sitesi LinkedIn'i kullanarak Batılı profesyonelleri hedef aldığı faaliyetlerinin artış gösterdiğini yazıyor. Habere göre Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa'da istihbarat örgütleri, başta LinkedIn olmak üzere sosyal medya kullanıcılarını yabancı kaynaklardan gelen ”arkadaşlık” tekliflerine karşı dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu. Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi Direktörü William Evanina, özellikle Çin istihbaratının sosyal medya platformlarında yoğun faaliyet gösterdiğini kaydediyor. Evanina, ”Çin, tek hedefe erişmek için Amerika'ya casuslar göndermek yerine bilgisayar başında oturup sahte hesaplardan binlerce Batılı profesyonele arkadaşlık teklifi göndermeyi tercih ediyor,” diyor. Evanina, yabancı istihbarat örgütlerinin şirketlerin ticari sırlarını, akademik araştırmaları ve fikri mülkiyeti hedef aldığını kaydediyor. Batılı kamu ve özel sektör çalışanları ile akademisyenler, özellikle Çinli casusların öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Öte yandan Facebook, Twitter ve YouTube, son birkaç haftadır Hong Kong'da devam eden demokrasi protestoları hakkında dezenformasyon yayan hesapları ortadan kaldırdıklarını duyurdu. Microsoft'un sahip olduğu LinkedIn ise düşman istihbarat örgütlerinin bünyelerine casus katmak için kullandıkları en uygun mecralardan biri. Bunun nedeni, 645 milyon LinkedIn kullanıcısının internette iş imkanları araması. LinkedIn ayrıca Çin'in engelleme getirmediği tek Amerikan sosyal medya platformu. Bunun nedeni, LinkedIn'in hassas içerikli paylaşımları sansürlemeyi kabul etmiş olması.
Washington Post ise Başkan Trump'ın 2020 seçimlerinden önce Meksika sınırı duvar inşaatının hızlandırılması talimatı verdiğini yazıyor. Habere göre Trump, danışmanlarına, çevre korumaya yönelik kurallar bertaraf edilerek ve istimlak çalışmalarına hız vererek milyarlarca dolarlık duvar inşaatı sözleşmelerinin bir an önce tamamlanması talimatı verdi. Duvar inşaatı projesiyle yakından ilgili kaynaklara dayanan habere göre Trump ayrıca inşaatı daha hızlı tamamlamak amacıyla bazı yasaların çiğnenmesi durumunda af kararı alacağını da söyledi. Trump, Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinden önce 800 kilometrelik duvar inşaatını tamamlama sözünü yinelemişti. Ancak gazeteye göre askeri ve federal tesis, yapı ve bina inşaatlarından sorumlu Army Corps of Engineers, Trump'ın başkanlığının iki buçuk yılı içinde mevcut bariyerlerin bulunduğu bölgelerde sadece 100 kilometrelik inşaatı tamamladı. Trump, üst düzey danışmanlarına, 2016 seçim kampanyasının en büyük vaatlerinden biri olan sınır duvarının tamamlanamamasının hem destekçilerine ihanet hem de utanç verici bir yenilgi olacağını söyledi. Savunma Bakanı Mark Esper'ın Beyaz Saray'ın Pentagon bütçesinden 3,6 milyar dolarlık fonların duvar projesine ayrılması talebini önümüzdeki haftalarda onaylaması bekleniyor.
Washington Post bugün ayrıca Başkan Trump'ın Alaska eyaletindeki Tongass Milli Ormanı'nı, 20 yıl önce getirilen ve bölgede kerestecilik yapmayı kısıtlayan uygulamadan muaf tutması için Tarım Bakanı Sonny Perdue'ya talimat verdiğini yazıyor. Habere göre bu hamle, dünyanın balta girmemiş en büyük ılıman iklimli yağmur ormanı olan Tongass'ın yarısından fazlasını kerestecilik, enerji ve madencilik faaliyetlerine açarak olumsuz yönde etkileyebilir. Eski Başkan Bill Clinton, 2001 yılında görevden ayrılmadan sadece birkaç gün önce Tongass Milli Ormanı'nı korumak amacıyla bölgede yol yapımını yasaklayan bir kararname imzalamıştı. Clinton'ın halefi George W. Bush ise kararı geri çevirme girişiminde bulunmuş, ancak federal mahkeme, Clinton'ın getirdiği kuralın uygulanması hükmüne varmıştı. Trump ise ”orman işletimi”ne karşı kişisel bir ilgi besliyor. Trump'ın planının hayata geçirilmesi durumunda Tongass Milli Ormanı'nın dokuz buçuk milyon hektarlık bölümü, yol inşasına açılacak.
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