28 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Hong Kong'daki protestoların dün 80'inci güne girdiğini, böylelikle gösterilerin süre olarak 2014'te daha fazla demokrasi çağrılarının yapıldığı Şemsiye Hareketi kapsamında göstericilerin yolları kapattığı eylemleri aştığını yazıyor. Habere göre Hong Kong ve Pekin'deki yetkililerin sert tavırları ve Çin Ordusu'nun müdahale tehditlerine rağmen protestocuların bu sefer geri adım atmadıkları gözleniyor. Protestocular, aksine, polisin güç kullanımına ilişkin soruşturma açılması ve tutuklanan göstericilerin serbest bırakılması taleplerini yineliyor.

New York Times ayrıca başta Çin olmak üzere yabancı casusların networking sitesi LinkedIn'i kullanarak Batılı profesyonelleri hedef aldığı faaliyetlerinin artış gösterdiğini yazıyor. Habere göre Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa'da istihbarat örgütleri, başta LinkedIn olmak üzere sosyal medya kullanıcılarını yabancı kaynaklardan gelen ”arkadaşlık” tekliflerine karşı dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu. Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi Direktörü William Evanina, özellikle Çin istihbaratının sosyal medya platformlarında yoğun faaliyet gösterdiğini kaydediyor. Evanina, ”Çin, tek hedefe erişmek için Amerika'ya casuslar göndermek yerine bilgisayar başında oturup sahte hesaplardan binlerce Batılı profesyonele arkadaşlık teklifi göndermeyi tercih ediyor,” diyor. Evanina, yabancı istihbarat örgütlerinin şirketlerin ticari sırlarını, akademik araştırmaları ve fikri mülkiyeti hedef aldığını kaydediyor. Batılı kamu ve özel sektör çalışanları ile akademisyenler, özellikle Çinli casusların öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Öte yandan Facebook, Twitter ve YouTube, son birkaç haftadır Hong Kong'da devam eden demokrasi protestoları hakkında dezenformasyon yayan hesapları ortadan kaldırdıklarını duyurdu. Microsoft'un sahip olduğu LinkedIn ise düşman istihbarat örgütlerinin bünyelerine casus katmak için kullandıkları en uygun mecralardan biri. Bunun nedeni, 645 milyon LinkedIn kullanıcısının internette iş imkanları araması. LinkedIn ayrıca Çin'in engelleme getirmediği tek Amerikan sosyal medya platformu. Bunun nedeni, LinkedIn'in hassas içerikli paylaşımları sansürlemeyi kabul etmiş olması.