"28. Akbank Caz Festivali" 17 Ekim'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - "28. Akbank Caz Festivali", 17 Ekim'de Shinya Fukumori Trio konseriyle başlayacak.

Sakıp Sabancı Müzesi MSA Restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Akbank Caz bu sene 28. sene. Akbank Sanat 25. yılımızı bu sene bitiriyoruz. Çocuk festivalimiz 45. senesinde. Dolayısıyla söylemesi kolay ama bunlar hakikaten uzun yıllar. Bütün arkadaşlarıma bu sürdürülebilirlik için teşekkür ediyorum. Sosyal sorumluluk bizim için çok önemli bir konu." dedi.

Binbaşgil, üç alana önem verdiklerine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Bir tanesi eğitim, ikincisi girişimcilik, üçüncüsü de kültür ve sanat. Özellikle bu üçünde etkiniz. Türkiye'nin gerçek zenginliğinin de açıkçası biraz da kültür ve sanattan geçtiğine inanıyoruz. Dolayısıyla diğer sanatsal faaliyetler ve Akbank Caz'ın bizde ayrı yeri var. Mümkün olduğu kadar da bu faaliyetleri yaygın yapmaya çalışıyoruz. Gençleri de içine çekmeye çalışıyoruz. İstanbul dışında Anadolu'da da bu faaliyetlerimizi mümkün olduğunca genişletmeye çalışıyoruz. Böylelikle de ülkeye belli bir katkıda bulunduğumuza inanıyoruz."