"28. Akbank Caz Festivali" 17 Ekim'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - "28. Akbank Caz Festivali", 17 Ekim'de Shinya Fukumori Trio konseriyle başlayacak.
Sakıp Sabancı Müzesi MSA Restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Akbank Caz bu sene 28. sene. Akbank Sanat 25. yılımızı bu sene bitiriyoruz. Çocuk festivalimiz 45. senesinde. Dolayısıyla söylemesi kolay ama bunlar hakikaten uzun yıllar. Bütün arkadaşlarıma bu sürdürülebilirlik için teşekkür ediyorum. Sosyal sorumluluk bizim için çok önemli bir konu." dedi.
Binbaşgil, üç alana önem verdiklerine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:
"Bir tanesi eğitim, ikincisi girişimcilik, üçüncüsü de kültür ve sanat. Özellikle bu üçünde etkiniz. Türkiye'nin gerçek zenginliğinin de açıkçası biraz da kültür ve sanattan geçtiğine inanıyoruz. Dolayısıyla diğer sanatsal faaliyetler ve Akbank Caz'ın bizde ayrı yeri var. Mümkün olduğu kadar da bu faaliyetleri yaygın yapmaya çalışıyoruz. Gençleri de içine çekmeye çalışıyoruz. İstanbul dışında Anadolu'da da bu faaliyetlerimizi mümkün olduğunca genişletmeye çalışıyoruz. Böylelikle de ülkeye belli bir katkıda bulunduğumuza inanıyoruz."
Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı da sonbaharın Akbank Caz Festivali'ni hatırlattığını söyleyerek, "Türkiye'nin en uzun caz festivallerinden biri olan festivalimizde, 28 yılda bu kadar çok sanatçıyı ağırlayarak ve bu kadar caz severe ulaşarak, cazın gelişiminde bir rol sahibi olduğumuzu umuyor ve buna inanıyoruz. Bunda ekibin heyecanı, sanatçıların desteği ve caz severlerin ilgisi büyük rol oynuyor." diye konuştu.
Çok geniş bir program hazırladıklarını sözlerine ekleyen Bigalı, "Dünyanın birçok yerinden çok değerli sanatçılar festival konuklarımız arasında yer alacak. Toplam 37 farklı mekanda, 100'ün üzerinde sanatçıya ev sahipliği yapacağız. Konserlerin yanı sıra 3 söyleşimiz, 16 atölyemiz gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.
Basın toplantısının ardından mini bir caz konseri gerçekleşti.
- Avishai Cohen, Omer Avital Qantar ve Jamie Cullum festivale geliyor
Festival kapsamında 18 Ekim'de Uniq Hall'de Till Brönner, Babylon'da Josef Leimberg ve The Astral Progressions Ensemble, 19 Ekim'de Akbank Sanat'ta Remi Panossian Trio, Caddebostan Kültür Merkezi'nde Jehan Barbur ve Fırat Tanış, Babylon'da Karl Hector ve The Malcouns, 20 Ekim de Caddebostan Kültür Merkezi'nde Birsen Tezer, Babylon'da ise Aydın Esen Group ve Can Kozlu sahne alacak.
Avishai Cohen Quartet 21 Ekim'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşurken, 22 Ekim'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde Tarkovsky Quartet, 23 Ekim'de Volkswagen Arena'da Jamie Cullum, Babylon'da Nubya Garcia, 24 Ekim'de Babylon'da Omer Avital Qantar, Akbank Sanat'ta Konstrukt, 25 Ekim'de Akbank Sanat'ta Can Çankaya ve Kağan Yıldız, Moda Sahnesi'nde Ceylan Ertem, Babylon'da Ezra Collective, 26 Ekim'de Babylon'da Bixiga 70, Nardis'de Caloe, Moda Sahnesi'nde Islandman konserleri gerçekleşecek.
Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalde, Ustalara Saygı, Festivale Özel, Cazda İngiliz Çıkartması, Güçlü Nefesler, Caz ve Ötesi, Sihirli Eller, Fransız Rüzgarı adlı yedi ana temanın yanında Caz Saati, Liselerde Caz, Kampüste Caz ve atölyeleri cazseverlerle buluşturacak.
Etkinlik çerçevesinde ayrıca, 20 Ekim'de "Kuzeye Gidenler", 21 Ekim'de "Erol Pekcan Anısına", 22 Ekim'de ise "Caz Müziği, Tiyatro İçin Bir ilham Kaynağı Koffi Kwahule" konulu söyleşiler yapılacak.
Festival 28 Ekim'de sona erecek.
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