"28. Akbank Caz Festivali" 17 Ekim'de başlayacak

Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı da sonbaharın Akbank Caz Festivali'ni hatırlattığını söyleyerek, "Türkiye'nin en uzun caz festivallerinden biri olan festivalimizde, 28 yılda bu kadar çok sanatçıyı ağırlayarak ve bu kadar caz severe ulaşarak, cazın gelişiminde bir rol sahibi olduğumuzu umuyor ve buna inanıyoruz. Bunda ekibin heyecanı, sanatçıların desteği ve caz severlerin ilgisi büyük rol oynuyor." diye konuştu.

Çok geniş bir program hazırladıklarını sözlerine ekleyen Bigalı, "Dünyanın birçok yerinden çok değerli sanatçılar festival konuklarımız arasında yer alacak. Toplam 37 farklı mekanda, 100'ün üzerinde sanatçıya ev sahipliği yapacağız. Konserlerin yanı sıra 3 söyleşimiz, 16 atölyemiz gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından mini bir caz konseri gerçekleşti.

- Avishai Cohen, Omer Avital Qantar ve Jamie Cullum festivale geliyor

Festival kapsamında 18 Ekim'de Uniq Hall'de Till Brönner, Babylon'da Josef Leimberg ve The Astral Progressions Ensemble, 19 Ekim'de Akbank Sanat'ta Remi Panossian Trio, Caddebostan Kültür Merkezi'nde Jehan Barbur ve Fırat Tanış, Babylon'da Karl Hector ve The Malcouns, 20 Ekim de Caddebostan Kültür Merkezi'nde Birsen Tezer, Babylon'da ise Aydın Esen Group ve Can Kozlu sahne alacak.