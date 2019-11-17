28. Ankara Japonca Konuşma Yarışması düzenlendi

Ankara Japonca Konuşma Yarışması'nda gruplarında birinci olan Serhat Yılmaz ve Zeynep Şeremet, ödül olarak Japonya'ya gidiş dönüş uçak bileti kazandı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Türk Japon Vakfı ev sahipliğinde Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 28. Ankara Japonca Konuşma Yarışması'nda Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Türk Japon Vakfı İkinci Başkanı Doç. Dr. Emin Özdamar'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve davetli yer aldı.

Yarışmaya Ankara, İstanbul, Çanakkale ve Nevşehir gibi çeşitli şehirlerden Japonca konuşma seviyelerine göre temel seviye A grubunda 9 ve orta-üst seviye B grubunda toplam 8 kişi olmak üzere toplam 17 kişi katıldı.

- "Türkiye ve Japonya iki devlet, tek yürektir"

Büyükelçi Miyajima, yaptığı konuşmada, bu yıl 28'incisi düzenlenen Ankara Japonca Konuşma Yarışması'nın Japonya ile ilgili olarak Ankara'da en uzun süre devam eden önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Türkiye'de görevine başlamasının üzerinden iki yıl geçtiğini ve bu yarışmayı üçüncü kez izleyeceğini belirten Miyajima, "Her yıl coşkulu katılımcıların harika konuşmalarından etkileniyor ve cesaretleniyoruz." dedi.

Japonya İmparatoru Naruhito'nun tahta çıkmasıyla ülkede başlayan ve "güzel uyum" anlamına gelen "Reiwa" döneminin ilk Japonca konuşma yarışmasının yapıldığını kaydeden Miyajima, "Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzaktır fakat kalplerimiz yakındır. Yani Türkiye ve Japonya iki devlet, tek yürektir." diye konuştu.