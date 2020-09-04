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28 aracın çarpıştığı TEM Otoyolu 3 saatte trafiğe açılabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 23:32 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yola dökülen akaryakıt nedeniyle 28 aracın çarpıştığı TEM Otoyolu, yaklaşık 3 saat süren çalışma ile trafiğe açılabildi.Kaza, saat 20.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yola dökülen akaryakıt nedeniyle 28 aracın çarpıştığı TEM Otoyolu, yaklaşık 3 saat süren çalışma ile trafiğe açılabildi.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 28 araç yola dökülen yakıt nedeni ile kayarak çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri ise kazaya neden olan akaryakıtın temizlenmesi için kumlama çalışması başlattı.
Kaza sebebi ile TEM Otoyolu’nun trafiğe kapanan Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti yaklaşık 3 saatte trafiğe açılabildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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