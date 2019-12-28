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  4. 28 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları

28 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 21:51 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1283. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 122 bin 952 liralık ikramiye devretti. İşte MPİ 28 Aralık 2019 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları...

28 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık çekilişinde kazandıran numaralar 7, 12, 15, 17, 19 ve 48 olarak belirlendi.

28 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

sayisal

5 MİLYON DEVRETTİ

Sayısal Loto oyununun 1283. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 122 bin 952 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 108 kişi 7 bin 358'er lira, 4 bilen 6 bin 716 kişi 89'ar lira ve 3 bilen 130 bin 66 kişi de 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

(AA)

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