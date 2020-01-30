HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 28 ayrı suçtan aranıyordu! Cezaevi firarisi evinde yakalandı

28 ayrı suçtan aranıyordu! Cezaevi firarisi evinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 18:50 | Son Güncelleme

Bursa’da, 28 ayrı suçtan 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve evinde yakalanarak gözaltına alınan cezaevi firarisi Ö.Ş. (29), adliyeye sevk edildi.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi Ö.Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hakkında 18 farklı suçtan dolandırıcılık, 7 farklı suçtan güveni kötüye kullanmak, tehdit ve hırsızlık olmak üzere toplamda 28 ayrı suçtan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası ve 27 bin 380 TL adli para cezası bulunan Ö.Ş.’nin, merkez Nilüfer ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, saat 16.00 sıralarında operasyon düzenledi.

Evinde gözaltına alınan Ö.Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Malatya'da büyük panik! Yeni görüntüler ortaya çıktıMalatya'da büyük panik! Yeni görüntüler ortaya çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Nilüfer

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Manisa'da 4.7, Marmaris açıklarında 4.6...

Manisa'da 4.7, Marmaris açıklarında 4.6...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin’de feci olay! Denize düşen aracının içinde can verdi!

Denize düşen aracının içinde can verdi! Feci olay

Yunanistan Başkonsolosluğu'na akın ettiler: Azı dişlerini gösterenlerin dişlerini çekeriz

Yunanistan Başkonsolosluğu'na akın ettiler!

İmamoğlu, meclisten geçen yeşil alan ve toplanma alanı kararlarını mahkemeye taşıdı

İmamoğlu, İBB'ye dava açtı!

Haber Global'de deprem! Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş istifa etti!

Haber Global'de deprem! Erdoğan Aktaş istifa etti

İslamiyeti anlatmak için İngiltere'den Mekke'ye yürüyor

İslamiyeti anlatmak için İngiltere'den Mekke'ye yürüyor

Son dakika: Kritik MGK 4 buçuk saat sürdü! İşte alınan kararlar

Kritik MGK 4 buçuk saat sürdü! İşte alınan kararlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.