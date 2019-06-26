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28 Çevre ve Şehircilik İl Müdürü atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 06:13 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalar ile 28 ilin Çevre ve Şehircilik Müdürünün atanmalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı - 7 Çevre ve Şehircilik İl Müdürü görevinden alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalar ile 28 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün atanmalarına ve 7 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün görevden alınmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Mehrali Ecer, Personel Genel Müdürlüğüne Mustafa Kemal Müderrisoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Küçükler, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına İhsan Yiğit, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına Ertan Yetim, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcılığına Adil Hakan Ayber, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılıklarına Hacı Abdullah Uçan, Ayşe Nazan Yılmaz, Hidayet Uysal, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılıklarına Ahmet Talha Türkoğlu, Yahya Kesimal, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Ahmet Bektaş, Murat Akınbingöl, Elif Uz, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Murat Oral, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Tamer İnan, Umut Naci Baykan, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Aydın Cem Aslanbay, Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Feriha Koç, Yüksek Fen Kurulu Üyeliklerine Ufuktan Güneş, Sonay Aktaş, Atilla Ünal, Celal Yazıcı, Hayrettin Yılmaz, Yusuf Üçüncü, İsmail Alaca, Mustafa Tahsin Badem, Levent Tüzün, Seyfettin Ayçiçek ve Recep Yıldırım atandı.

- 28 ile Çevre ve Şehircilik Müdürü atandı

Öte yandan kararda, Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hüsnü Yıldız, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ahmet Özkan Kaya, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ali Vedat Çiftçi, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Sadullah Özel, Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Muzaffer Özkan, Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mustafa Budak, Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Abdulkadir Arslanboğa, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ömer Bolat, Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hikmet Çelik, Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Varol, Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Cemil Bayram, Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Muhammed Bektaş, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ömer Albayrak, Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hasan Öztürk, Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Türkmen Hacıhaliloğlu, Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Cengiz Hamdemirci, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hülya Şevik, Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İbrahim Çatladan, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mustafa Solmaz, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Nedim Arsal, Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet Raci Bülbül, Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uğur Korkmaz, Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ali Kemal Atlı, Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İbrahim Tamer, Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Pelin Ayşe Yağız'ın ataması gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalar, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

- 7 Çevre ve Şehircilik İl Müdürü görevinden alındı

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehmet Mustafa Satılmış, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Musa Can, Yüksek Fen Kurulu Başkanı Mehmet Şahkulubey, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Kanal, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Dağaşan, Ali Rıza Tanas ve Osman Öztürk, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Vargün, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ayyıldız, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İsmail Tuna Cebecioğlu, Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İlker Yavuz, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Şeren, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Metin İlhan, Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Çiçek ve Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Ulukaya görevlerinden alındı.

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