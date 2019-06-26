28 Çevre ve Şehircilik İl Müdürü atandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalar ile 28 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün atanmalarına ve 7 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün görevden alınmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Mehrali Ecer, Personel Genel Müdürlüğüne Mustafa Kemal Müderrisoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Küçükler, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına İhsan Yiğit, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına Ertan Yetim, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcılığına Adil Hakan Ayber, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılıklarına Hacı Abdullah Uçan, Ayşe Nazan Yılmaz, Hidayet Uysal, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılıklarına Ahmet Talha Türkoğlu, Yahya Kesimal, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Ahmet Bektaş, Murat Akınbingöl, Elif Uz, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Murat Oral, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Tamer İnan, Umut Naci Baykan, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Aydın Cem Aslanbay, Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Feriha Koç, Yüksek Fen Kurulu Üyeliklerine Ufuktan Güneş, Sonay Aktaş, Atilla Ünal, Celal Yazıcı, Hayrettin Yılmaz, Yusuf Üçüncü, İsmail Alaca, Mustafa Tahsin Badem, Levent Tüzün, Seyfettin Ayçiçek ve Recep Yıldırım atandı.