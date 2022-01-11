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28. Dönem POMEM alımı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? POMEM başvurusu sorgulama ekranı!

11.01.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

POMEM başvuru sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulan başvurular 7 Ocak tarihine kadar alınmıştı. Peki 28. Dönem POMEM alımı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte POMEM başvurusu sorgulama ekranı!

28. Dönem POMEM alımı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? POMEM başvurusu sorgulama ekranı!

POMEM ön başvuruları Ocak ayında sonlanmıştı. POMEM başvurularını gerçekleştirmiş olan adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Ön başvuruların 7 Ocak tarihinde tamamlanması sonrası Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda POMEM sonuçlarının ilan edildiği açıklandı. İşte POMEM alımı başvuru sonuçları sorgulama...

POMEM ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

  1. Dönem POMEM başvuru sonuçları e Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile birlikte sorgulanabilecek. Söz konusu adaylar POMEM sınavlarına katılmadan önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecekler.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın Twitter adresi üzerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler bulunuyor:

"28. Dönem POMEM alımlarında 10.000 kontenjana 164.842 aday tarafından müracaat yapılmış, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanarak toplamda 98.175 aday sınava katılmaya hak kazanmıştır."

Ön başvuru sonuçları ise e Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilmekte.

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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