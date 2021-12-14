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28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı? Polis alımları ne zaman yapılacak?

14.12.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28. dönem POMEM başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 28. Dönem POMEM başvurusu için geri sayım başladı. Başvuru yapacakların gözü Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklayacağı tarihlerde…

28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı? Polis alımları ne zaman yapılacak?

EGM’ye polis alınacak. 28. Dönem POMEM başvuru tarihlerinin açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Polis Akademisi’nin resmî internet sitesi ve e-Devlet kapısı üzerinden 8-21 Aralık tarihlerinde başvurular alınmıştı. Bu yıl için başvuru tarihlerinin yine aralık ayında başlaması bekleniyor.

28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

  1. Dönem POMEM başvurularıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz sene başvurular 2020 senesinin Aralık ayında alınmıştı. 27. dönem POMEM başvuruları aralık ayında başlamıştı. Adaylar, 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapmışlardı.

Bu nedenle 28. Dönem POMEM başvurularının Aralık ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

POMEM NEDİR?

POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

MÜLAKAT SINAVI

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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