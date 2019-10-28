28 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, IŞİD lideri Bağdadi’nin öldürülmesiyle ilgili ayrıntılara geniş yer ayırıyor. New York Times, Başkan Trump’ın bu ayın başında Suriye’deki Amerikan askerlerini geri çekme kararını açıkladığı sırada Merkezi İstihbarat Örgütü CIA ve Özel Operasyonlar komandolarının Bağdadi’nin yerini tespit etmeye odaklandıklarını yazıyor. Gazete, istihbarat yetkililerinin aylar boyunca dünyanın en çok aranan teröristi Bağdadi’nin yakalanması konusunda Trump’ı bilgilendirdiğini, ancak Trump’ın ani çekilme kararının titizlikle yapılan planları alt üst ettiğini bildiriyor. Habere göre asker çekme kararı, riskli gece operasyonu planının hayata geçirilmesini hızlandırdı. Yetkililer bu nedenle Cumartesi gecesi Bağdadi’nin ölümüyle sonuçlanan operasyonun “Trump sayesinde değil, Trump’a rağmen” başarıya ulaştığını kaydediyor. Gazeteye göre Trump’ın 6 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinden sonra Suriye’deki askerleri çekme kararı verdiğinde Bağdadi’nin yerine ilişkin istihbaratı ne ölçüde dikkate aldığı, net değil. Ancak askeri yetkililer, kararın, karmaşık operasyonu yürütecek komutanları daha büyük baskı altına soktuğunun çok açık olduğunun altını çiziyor.

New York Times ayrıca Bağdadi operasyonunun başarıya ulaşmasında Başkan Trump’ın şiddetle eleştirdiği stratejilerin etkili olduğunu belirtiyor. Gazete, güçlü ittifaklar, istihbarat örgütlerine olan inanç ve dünyanın farklı noktalarında etkili olan askeri gücün operasyonun başarısında kilit rol oynadığını kaydediyor. Ancak habere göre Başkan Trump, ittifakların ve istihbaratın önemini uzun zamandır göz ardı ediyor, istihbarat dairelerine şüpheyle bakıyor, istihbaratçıları “derin devlet” mensupları olarak tanımlıyordu. Düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass, Bağdadi’ye karşı düzenlenen başarılı operasyonla ilgili en önemli çelişkinin, operasyonun sahadaki Amerikan askerleri, Suriyeli Kürtler ve Amerikan istihbarat örgütlerinin desteği olmadan gerçekleştirilemeyeceği olduğunun altını çiziyor. Bağdadi operasyonun başarıyla sonuçlanmasının memnuniyetle karşılandığını kaydeden Haass, bu başarının altında yatan unsurların gelecekte var olmayabileceği uyarısında bulunuyor.

Washington Post ise uzmanların ve istihbarat yetkililerinin, IŞİD lideri Bağdadi’nin ölümüyle sonuçlanan taktiksel başarıya rağmen Amerika’nın IŞİD’in yeniden örgütlenip güçlenmesini engelleme konusunda elinin giderek zayıfladığını söylediğini yazıyor. Habere göre Savunma Bakanı Mark Esper, operasyondan sonra, “Önemli olan IŞİD’in kurucusunun ölmesi. Bu başarı, IŞİD’in mağlubiyetinin kalıcı olmasını sağlama konusunda gösterdiğimiz kararlılığı ortaya koyuyor,” dedi. Ancak gazete, operasyonun, bölgede istikrar ve yeniden yapılanmayı sağlamaya yönelik fonların kesildiği, askeri varlığın zayıfladığı ve Amerika’nın küresel güvenliği sağlamada liderlik konumundan çekilmeye başladığı sırada yapıldığının altını çiziyor. Trump Yönetimi’nin Suriye’deki Amerikan askeri varlığının geri çekilmesiyle birlikte bölgede Türkiye ve Suriye hükümet güçlerinin ve Rusya’nın etki alanının genişlemesini teşvik ettiği gözleniyor. Ancak gazete, bu unsurlardan hiç birinin IŞİD’i yenilgiye uğratan uluslararası koalisyona komuta edecek beceri ya da istekliliğe sahip olmadığı yorumunda bulunuyor. Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nden Seth Jones, IŞİD’in yeniden güçlenmesi karşısında Amerika’nın Suriye Hükümeti’ne doğrudan ya da dolaylı olarak yardım etme, ya da örgütle mücadele edecek yerel unsurları destekleme konusunda bir seçim yapması gerektiğini kaydediyor.