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28 Ekim borsa yarım gün mü, çalışıyor mu? 28 Ekim 2022 Borsa İstanbul ve bankalarda son durum!

24.10.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Ekim borsa yarım gün mü, sorusunun yanıtı birçok özel bankanın, hisse senedi işlemlerini mobil bankacılık üzerinden gerçekleştiren vatandaşlara gönderdikleri mesajlar sonrası merak konusu oldu. Borsa İstanbul pay piyasasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim'de çalışıp çalışmayacağını öğrenmek isteyenler, şimdiden arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, 28 Ekim'de borsa İstanbul yarım gün mü çalışacak? İşte 28 Ekim 2022 Borsa İstanbul ve bankalarda son durum...

28 Ekim borsa yarım gün mü, çalışıyor mu? 28 Ekim 2022 Borsa İstanbul ve bankalarda son durum!

Borsa İstanbul'un Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim'de çalışıp çalışmadığı merak edildi. Vatandaşlar internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Borsa 28 Ekim 2022'de çalışıyor mu? 28 Ekim 2022 Borsa İstanbul ve bankalarda son durum ile konuya dair ayrıntılar haberimizde...

28 EKİM BORSA YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2022 tarihinde Borsa İstanbul Pay piyasasında yarım gün işlem yapılacak ve takas yapılmayacak.

Yapılan açıklamaya göre; 26 Ekim'de yapılacak işlemlerin takası 31 Ekim'de gerçekleştirilecek.

27 Ekim ile 28 Ekim'de yapılacak işlemlerin takası ise 1 Kasım'da yapılacak.

29 EKİM VE 28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti. Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.


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